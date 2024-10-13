Sucuğa tek tırnaklı et ve sakatat katanlar ifşa oldu

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ve Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar adı altında iki liste yayınlıyor.

Bu listelerde at eti katılan lahmacun harcı, eşek eti karıştırılan Adana kebap, domuz eti karıştırılan tas kebabı, döner ve köfteye rastlandı.

Kamuoyunda endişeye neden olan bu listeler güncellendikçe yeni hileler ortaya çıktı.

İçine boya katılan baharatlar, zeytinyağına sıvı yağ ekleyenler, tazeliğini korusun diye süt ürünlerine katılan insan sağlığına zararlı maddeler... Listede yok yok.

HALK TEDİRGİN

Bu ürünler arasında özellikle sucuğa sakatat, "tek tırnaklı" olarak tabir edilen eşek ya da at eti karıştıran firmaların çoğunluğu halkı tedirgin etti.

SUCUKTA HİLE YAPANLAR:

Sucukta taklit ve tağşiş yapan, sağlığa zarar veren ve Sakarya, Adana, Afyonkarahisar, Konya, Ankara, Kayseri, Kütahya'da bulunan bu firmalar şöyle:

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ