Bakan Bolat: Ticaret anlaşması ECOTA güncelleniyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da 14 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen 5. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ticaret Bakanları Toplantısı’nda konuştu. Bolat, toplantıda ortaya çıkan tabloya ilişkin, “Bugün İstanbul’da ortaya çıkan güçlü dayanışma ve alınan önemli kararlar, bölgesel iş birliğimizin geleceği açısından bizlere umut verdi” dedi.

İSTANBUL DEKLERASYONU İLE ECOTA GÜNCELLEME SÜRECİ BAŞLADI

Bakan Bolat, toplantıda oy birliğiyle kabul edilen İstanbul Deklarasyonu’nun, EİT Ticaret Anlaşması (ECOTA) için güncelleme müzakerelerini resmen başlattığını açıkladı. Bolat, sürecin yürütülmesi için üye ülkelerin tamamının katılacağı bir Teknik Müzakere Komitesi kurulduğunu belirtti.

ANLAŞMAYA HİZMET VE E-TİCARET DİSİPLİNLERİ EKLENECEK

ECOTA’nın kapsamının genişletileceğini söyleyen Bolat, “Anlaşmaya hizmet ticareti ve e-ticaret gibi yeni disiplinler ekleyerek, anlaşmayı yeni nesil bir ticaret anlaşmasına dönüştürmek için ilk adımı attık” ifadelerini kullandı.

Bolat, anlaşmanın uygulanmasının EİT 2035 hedeflerine katkı sağlayacağını vurguladı:

“Anlaşmanın uygulanmasıyla EİT bölge içi ticaret hedeflerimize ulaşacağımıza ve bölgemizin refahına doğrudan katkı sunacağımıza inancım tamdır.”

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI STRATEJİSİ ONAYLANDI

Toplantıda ayrıca EİT Ticaretin Kolaylaştırılması Stratejisi de onaylandı. Bolat, strateji ile gümrük süreçlerinin dijitalleşeceğini, işlem sürelerinin kısalacağını ve bölge içi lojistiğin daha rekabetçi hale geleceğini belirtti. Strateji kapsamında elektronik veri değişim sistemleri, e-ticaret düzenlemeleri ve gümrük idareleri arasında koordinasyon sağlanacak.

2026-2035 STRATEJİK HEDEFLERİ

Toplantıda EİT’nin 10 yıllık stratejik hedefleri de değerlendirildi. Bolat, Türkiye olarak bölge içi ticaret oranını ilk aşamada yüzde 10’a, 2035’e kadar ise yüzde 15’e yükseltmeyi önerdiklerini ve bu hedeflerin üye ülkeler tarafından desteklendiğini açıkladı.

Bolat, toplantıda iki önemli belgenin de imzaya açıldığını söyledi:

EİT Ortak Ticareti Teşvik Etkinlikleri İşbirliği Mutabakat Zaptı: Özel sektörün bölgesel ticaretteki rolünü artırmayı hedefliyor, KOBİ’ler için finansman ve teknik destek mekanizmalarını güçlendiriyor.



EİT Gümrük İdareleri Arasında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması: Gümrük idareleri arasında bilgi paylaşımını güçlendirecek, kaçakçılıkla mücadeleyi artıracak ve sınır kapılarındaki işlemleri hızlandıracak.

YENİ DÖNEMDE BÖLGESEL TİCARET HIZLANACAK

Bolat, tüm bu adımların ECOTA’nın güncellenmesi müzakereleri, ticaretin kolaylaştırılması stratejisinin kabulü ve iki önemli anlaşmanın imzalanması ile EİT’nin ticaret bütünleşmesinde yeni bir dönemin başladığını ifade etti. Bakan, bölgesel ticaretin daha hızlı, dijital, rekabetçi ve entegre bir yapıya kavuşacağını vurguladı:

“Türkiye olarak bu sürece katkı sunmaya, EİT’nin ticari gündemine liderlik etmeye ve bölgesel ekonomik birlikteliği güçlendirmeye devam edeceğiz.”