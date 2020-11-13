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    Bakan Mustafa Varank: Sanayi üretim endeksindeki artış, büyüme açısından çok olumlu

    TÜİK'in sanayi üretim endeksini açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yıllık çift haneli artışın büyüme dinamiği açısından çok olumlu olduğunu söyledi.
    • AA
    • 13.11.2020 - 10:53
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 11:29
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    Bakan Mustafa Varank: Sanayi üretim endeksindeki artış, büyüme açısından çok olumlu

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

    TÜİK'in açıkladığı sanayi üretim endeksi verilerinin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, endekse ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Sanayi üretimin eylül ayı artışlarının yıllık bazda yüzde 8,1 artışını olumlu yönde değerlendiren Bakan Varank, Twitter hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

    "BÜYÜME DİNAMİĞİ OLUMLU"

    Bakan Varank'ın açıklamalarında, "Sanayi üretimi eylülde; aylık yüzde 1,7, çeyreklik yüzde 7,7 ve yıllık bazda yüzde 8,1 arttı. Yıllık endekste, ara malı ve sermaye malı üretimindeki çift haneli artış büyüme dinamiği açısından çok olumlu.

    "AVRUPA'DA ÜRETİMİ EN FAZLA ARTIRAN ÜLKE"

    Yıllık performansımızla, Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk." ifadeleri yer aldı.

    Bakan Mustafa Varank: Sanayi üretim endeksindeki artış, büyüme açısından çok olumlu #1

    Bakan Mustafa Varank: Sanayi üretim endeksindeki artış, büyüme açısından çok olumlu #2

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