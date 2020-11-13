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Bakan Mustafa Varank: Sanayi üretim endeksindeki artış, büyüme açısından çok olumlu

Bakan Mustafa Varank: Sanayi üretim endeksindeki artış, büyüme açısından çok olumlu

TÜİK'in sanayi üretim endeksini açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yıllık çift haneli artışın büyüme dinamiği açısından çok olumlu olduğunu söyledi.