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AA & Ensonhaber

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Dünya Tohumculuk Kongresi’nde yaptığı konuşmada, küresel gelişmelerin etkisiyle tarımsal üretimin artık sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir mesele haline geldiğini vurguladı. Uluslararası Tohum Federasyonu’nun (ISF) ev sahipliğinde gerçekleşen kongrede Yumaklı, tarımın dünya genelinde giderek artan bir önem kazandığını belirtti.

Bakan Yumaklı, “Sanayi, ticaret ve küresel tedarik zincirini etkileyen yeni normaller; pandemi, iklim krizleri, ekonomik çalkantılar, doğal afetler ve bölgesel çatışmalar gibi unsurlarla daha da belirginleşti. Bu durum, ülkeleri tarımsal üretim politikalarında daha içe dönük ve korumacı hale getirdi” dedi.

TARIM POLİTİKALARININ DÖRT TEMEL AYAĞUI

Yumaklı, bu yeni dönemin tarım politikalarını şekillendiren dört temel başlıkla öne çıktığını söyledi: Sürdürülebilir üretim, dijitalleşme ve teknolojiyle entegrasyon, AR-GE odaklı verimlilik ve aile işletmelerinin güçlendirilmesi. Bu dört unsurun gıda arz güvenliğinin teminatı olduğunu ifade etti.

Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 2050 öngörülerine de atıfta bulunan Bakan, dünyada artan nüfusla birlikte gıda ihtiyacının daha da yükseleceğine dikkat çekerek, “Tohumculuk, bu sürecin merkezinde konumlanıyor. Gıda zincirinin ilk halkasını oluşturan tohum sektörü, stratejik önceliğimizdir” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, TOHUMDA BÖLGESEL GÜÇ OLUYOR

Tohumculuk sektörünü devlet politikası haline getirdiklerini dile getiren Yumaklı, “Son 23 yılda bu alanda büyük mesafe katettik. Türkiye’de tohumculuk alanında faaliyet gösteren firma sayısı 1.117’ye ulaştı; bunların %94’ü yerli şirketler. Sertifikalı tohumluk üretimimiz 9 kat artarak 1,3 milyon tona, fide ve fidan üretimimiz ise 46 kat artarak 186 milyon adede çıktı” dedi.

Ata Tohumu Projesi kapsamında yerel tohum çeşitlerinin tescillendiğini ve koruma altına alındığını belirten Yumaklı, iklim krizine karşı geliştirilen kuraklığa ve soğuğa dayanıklı yeni tohum çeşitlerinin de çiftçilerin kullanımına sunulduğunu aktardı. Türkiye’nin bugün itibarıyla 103 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştirdiğini ve bu ihracatın 340 milyon doları bulduğunu söyledi.

GEN BANKALARI, TOHUM HAFIZASINI KORUYOR

Türkiye’de kurulu 2 büyük tohum gen bankasında yaklaşık 122 bin farklı tohum materyali muhafaza ediliyor. Bunun yanı sıra 18 gen merkezinde 107 türe ait 10 bini aşkın canlı örneğin korunduğunu belirten Yumaklı, bu altyapının yalnızca Türkiye’nin değil, ihtiyaç duyan ülkelerin de tarımsal üretimine katkı sunduğunu vurguladı.

TOHUMCULUK, ŞURADA STRATEJİK ÖNCELİKTE

Tarım ve Orman Şûrası’nda tohumculuğun tüm yönleriyle ele alındığını hatırlatan Yumaklı, tohum konusunda sadece bir değil, 8 farklı çalışma grubunun oluşturulduğunu kaydetti. Bu kapsamda 5 ana hedef ve 48 stratejik adım belirlendiğini ifade etti.

Bu hedeflerin başında, tohum sağlığı analizlerinin geliştirilmesi, sertifikalı tohumluk kullanımının yaygınlaştırılması, kayıt dışı satışların engellenmesi, tohumculuk işletmelerinin sanayi statüsü kazanması ve yüksek yerlilik oranına sahip çeşitlerin artırılması geliyor.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN DESTEK MESAJI

Kongrede konuşan Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gençer, “Türkiye bugün 100’den fazla ülkeye tohum ihraç eden güçlü bir oyuncudur. Dünya artık bizi yakından takip ediyor” dedi.

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Hacı Ömer Güler ise Türkiye’nin yalnızca üretim gücüyle değil, coğrafi avantajlarıyla da tohumculukta stratejik bir konumda olduğunu vurgulayarak, kongrede alınacak kararların tüm sektörlere ışık tutacağına inandığını söyledi.