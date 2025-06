Bakan Yumaklı'dan çiftçilere müjde: Destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Batman'a geldi.

Bakan Yumaklı ilk olarak kent merkezinde düzenlenen buğday hasadı törenine katıldı.

"23 YILDA BATMAN'A 54 MİLYAR TL'LİK TARIMSAL DESTEK SAĞLADIK"

Daha sonra açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, hasadın üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek, şunları söyledi:

"6 MİLYON FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDUK"

"14 İLİMİZE 14 MİLYAR LİRALIK HİBE DESTEĞİ VERİLDİ"

"SERA ORGANİZE TARIM BÖLGESİ 3 MİLYARLIK YATIRIMLA HAYATA GEÇECEK"

Bakan Yumaklı, bölgenin uzun yıllar terörle anıldığını belirterek, şunları söyledi:

"PROJELERİN YATIRIMA DÖNÜŞÜ 150 MİLYON TL CİVARINDA OLACAK"

"ÜRETİMİN HER AŞAMASINDA ÜRETİCİLERİMİZLE BİRLİKTEYİZ"

Bakan Yumaklı, ürün fark ödemeleri başta olmak üzere bugün çiftçilerin hesaplarına destekleme ödemelerinin yatacağını belirterek, şunları söyledi:

Bir destek müjdesini de Batman'da bütün üreticilerimize vermek istiyorum. Ürün fark ödemeleri başta olmak üzere bugün itibarıyla 8 milyar 154 milyon liralık bir destekleme ödemesi çiftçilerimizin hesaplarına yatırılmış olacak. Böylece şu ana kadar 2025 yılı içerisinde çiftçilerimizin hesaplarına aktarmış olduğumuz destek ödemesi tutarı 83 milyar TL'yi, sene sonu itibarıyla bu rakam 135 milyar lirayı bulmuş olacak.



Üretimin her aşamasında üreticilerimizle birlikteyiz. Üretimin her aşamasında bütün ihtiyaçlarını karşılamak üzere onların hemen yanı başındayız. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın defaatle altını çizdiği güçlü Türkiye'nin yolunun 'güçlü tarım'dan geçtiğini buradan bir kez de ben tekrarlamak istiyorum.



Bizim de bu düsturla çalışmalarımıza gece gündüz ara vermeden devam ettiğimizi de buradan bütün kamuoyumuza belirtmek istiyorum. Batman'da ve Batman'dan hareketle ülkemizin her bir karış noktasında üretim yapan, üretime katkı veren, üretimin gelişmesi için destek veren kimler varsa her birine çok çok teşekkür ediyorum. Bu hasat sezonunun ülkemiz için hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum.