Bakan Yumaklı'dan don açıklaması: Stratejik tarım ürünlerinde risk yok

DHA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, olumsuz hava koşullarının ardından yaşanan zirai don olayına ilişkin bakanlık bürokratlarıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada Türkiye’nin, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Yumaklı, son günlerdeki sert hava dalgasının tarım üzerinde etkili olduğunu belirtti.

"ZİRAİ DON, BAZI BÖLGELERDE ETKİLİ OLDU"

Yumaklı, özellikle son dört gün içinde yaşanan ani sıcaklık düşüşlerinin, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde zirai dona, dolu ve kar yağışı gibi doğa olaylarına yol açtığını ifade ederek, “Tüm üreticilerimize geçmiş olsun diyorum. Bu süreçte bakanlık olarak hava olaylarını yakından takip ettik. Don riski taşıyan illerimizde üreticilerimizi önceden bilgilendirdik, ekiplerimizle birlikte önleyici tedbirler aldık” dedi.

Sıcaklıkların bazı bölgelerde eksi 15 dereceye kadar gerilediğini ve en büyük zararın geçtiğimiz cuma gecesi meydana geldiğini aktaran Yumaklı, don olayının ardından bakanlık ekiplerinin hızla sahaya inerek hasar tespit çalışmalarına başladığını söyledi.

"STRATEJİK ÜRÜNLERDE SORUN YOK, MEYVE ÜRÜNLERİ ETKİLENDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gelişmelere dair detaylı bilgi verdiklerini belirten Bakan Yumaklı, “Sayın Cumhurbaşkanımız, sürecin hızlı ve etkin bir şekilde tamamlanması için talimatlarını verdi” dedi.

Kamuoyunda yapılan bazı karamsar yorumlara da değinen Yumaklı, “Henüz hasar tespit çalışmaları sürerken, gıda arz güvenliğinin tehdit altında olduğu ya da dışa bağımlılığın artacağı yönündeki söylemleri kesinlikle iyi niyetli bulmuyorum. Stratejik ürünlerde herhangi bir risk söz konusu değil. Ancak meyve grubunda, özellikle kayısı, üzüm, elma, şeftali ve nektarin gibi ürünlerde çeşitli düzeylerde zarar oluşmuştur” ifadelerini kullandı.

"TARIM SİGORTASI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Yumaklı, Türkiye'nin 206 farklı tarım ürünüyle dünyada eşine az rastlanır bir üretim çeşitliliğine sahip olduğuna dikkat çekerek, yaşanan don olayının genel üretim ve gıda arzı açısından büyük bir tehdit oluşturmadığını vurguladı.

Hasar tespitlerinin sürdüğünü belirten Yumaklı, üretimin hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte devam ettiğini söyledi. Bu tür doğal afetlerden korunmanın en etkili yolunun tarım sigortası olduğunu vurgulayan Yumaklı, “TARSİM poliçesinin yüzde 70’ini devlet karşılıyor. Ayrıca üreticilerimizin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olması da hasar tespitinde süreci hızlandırıyor. Tüm üreticilerimize çağrımız: Üretim yapıyorsanız mutlaka sigortanızı yaptırın ve ÇKS’ye kaydolun” çağrısında bulundu.

"ÇİFTÇİMİZİN YANINDAYIZ"

Yumaklı, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Tarım ve Orman Bakanlığı olarak gıda güvenliğimizin teminatı olan çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız.”