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- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Ekim ayı sosyal yardım ödemeleri bugün başlıyor
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Ekim ayı sosyal yardım ödemeleri bugün başlıyor
Bakan Selçuk: Ekim ayına ilişkin sosyal yardım desteği ödemeleri bugün başlıyor. 5 nakdi sosyal destek programımız ile yaklaşık 99 milyon TL ödeme yapacağız.
- AA
- 24.10.2020 - 11:33
- Güncelleme : 24.10.2020 - 11:39
Bakan Selçuk: Ekim ayına ilişkin sosyal yardım desteği ödemeleri bugün başlıyor. 5 nakdi sosyal destek programımız ile yaklaşık 99 milyon TL ödeme yapacağız.