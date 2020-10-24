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    Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Ekim ayı sosyal yardım ödemeleri bugün başlıyor

    Bakan Selçuk: Ekim ayına ilişkin sosyal yardım desteği ödemeleri bugün başlıyor. 5 nakdi sosyal destek programımız ile yaklaşık 99 milyon TL ödeme yapacağız.
    • AA
    • 24.10.2020 - 11:33
    • Güncelleme : 24.10.2020 - 11:39
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    Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Ekim ayı sosyal yardım ödemeleri bugün başlıyor

    Bakan Selçuk: Ekim ayına ilişkin sosyal yardım desteği ödemeleri bugün başlıyor. 5 nakdi sosyal destek programımız ile yaklaşık 99 milyon TL ödeme yapacağız.

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