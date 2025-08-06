Bakanlık adları kullanılarak yapılan dolandırıcılıklara karşı uyarı

Ticaret Bakanlığı, son dönemde bazı bakanlıkların adı kullanılarak, para talebiyle kişi ve kurumları hedef alan dolandırıcılık girişimlerinin gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Bakanlık, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı ve vatandaşlardan bu tip girişimlere kesinlikle itibar etmemelerini istedi.

Tüketicilerin dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıldığı açıklamada, "Son dönemde, çeşitli bakanlıklarımızın ve bilhassa Ticaret Bakanlığımızın adı kullanılarak, kişi ve kurumları hedef alan para talebine yönelik dolandırıcılık girişimlerine dair ihbarlar ulaşmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"VATANDAŞLAR İTİBAR ETMESİN"

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın ismini ve kurumsal itibarını suistimal ederek yapılan bu tür eylemlerin tamamen hukuka aykırı olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi: