Bakır fiyatı rekor kırdı

AA

Küresel piyasalar, bugün uzun süren gerginliklere ara vermiş gibi görünüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelere ilişkin daha ılımlı bir tutum sergileyebileceği beklentisi, bu olumlu seyirde en büyük etken olarak tarif ediliyor.

Jeopolitik gerilimlerin azalabileceğine yönelik gelişmelerle genel anlamda pozitif bir seyir öne çıkıyor.

BAKIR

Bu süreçte imalat sektörünün olmazsa olmaz ham maddesi bakırın libresi; dün 5,33 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test ederken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 5,21 dolardan işlem görüyor.

ONS ALTIN

Artan jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının alımlarının etkisiyle bir süredir rekor seviyelere yakın seyreden altının ons fiyatı dün yüzde 0,3 yükselişle günü 3 bin 20 dolardan tamamlarken, şu sıralarda ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 3 bin 15 dolardan işlem görüyor.

BIST 100

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,48 değer kazanarak 9.715,58 puandan tamamladı.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,1 azalışla 72,5 dolardan alıcı buluyor.