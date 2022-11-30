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- Bakırköy-Kirazlı metro hattında ilk kaynak
Bakırköy-Kirazlı metro hattında ilk kaynak
- 30.11.2022 - 11:46
- Güncelleme : 30.11.2022 - 11:50
Bütün dünya krizlerle boğuşurken Türkiye, geleceğe dair yatırımlarını sürdürüyor.
Yapılan yeniliklerde ulaşım projeleri de dikkat çekiyor.
Bu kapsamda İstanbul'a yeni bir metro hattı daha kazandırılıyor.
Yüzde 78 ilerleme kaydedildi
Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Kirazlı Metro hattının ilk ray kaynağı dün gerçekleştirildi.
Metro hattında toplam ilerleme oranı ise yüzde 78’e ulaştı.
1 milyon yolcuyu ağırlayacak
2023'ün ikinci yarısında hizmete alınması beklenen projede, metro hattı 8,4 kilometre uzunluğunda olacak.
Saatte 80 kilometre hızla gidecek olan metroda, günde 1 milyon yolcu seyahat edebilecek.
Seyahat süreleri
Hattın işletmeye alınması ile Kayaşehir-Bakırköy sahil arası seyahat süresi 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-İncirli arası seyahat süresi 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası seyahat süresi 27 dakika, Başakşehir Metrokent-Bakırköy Özgürlük Meydanı arası seyahat süresi 30 dakika olacak.