Bakırköy-Kirazlı metro hattında ilk kaynak

İlk ray kaynağı yapılan Bakırköy-Kirazlı metro hattı projesinin yüzde 78'i tamamlandı. Metro hattının 2023'ün ikinci yarısında hizmete girmesi bekleniyor.

Bütün dünya krizlerle boğuşurken Türkiye, geleceğe dair yatırımlarını sürdürüyor.

Yapılan yeniliklerde ulaşım projeleri de dikkat çekiyor.

Bu kapsamda İstanbul'a yeni bir metro hattı daha kazandırılıyor.

Yüzde 78 ilerleme kaydedildi

Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Kirazlı Metro hattının ilk ray kaynağı dün gerçekleştirildi.

Metro hattında toplam ilerleme oranı ise yüzde 78’e ulaştı.

1 milyon yolcuyu ağırlayacak

2023'ün ikinci yarısında hizmete alınması beklenen projede, metro hattı 8,4 kilometre uzunluğunda olacak.

Saatte 80 kilometre hızla gidecek olan metroda, günde 1 milyon yolcu seyahat edebilecek.

Seyahat süreleri

Hattın işletmeye alınması ile Kayaşehir-Bakırköy sahil arası seyahat süresi 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-İncirli arası seyahat süresi 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası seyahat süresi 27 dakika, Başakşehir Metrokent-Bakırköy Özgürlük Meydanı arası seyahat süresi 30 dakika olacak.