Balıkçılıkta rekor! Türkiye 2023'te 1 milyon ton balık üretildi Türkiye'deki balıkçılık faaliyetleri ile ilgili bilgi veren Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, ihracatta gelinen noktayı da paylaştı.

AA

Türkiye, geçen hafta Antalya'da, Akdeniz ve Karadeniz'in en büyük Balıkçılık Bilimi Forumu'na (Fish Forum) ev sahipliği yaptı. Forumda, dünyada balıkçılığın daha sürdürülebilir hale getirilmesi konusu ele alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, forum ve Türkiye'deki su ürünleri üretimi hakkında bilgi verdi.

Balık yetiştiriciliği ve avcılık ürünlerinde geçen yıl rekor kırıldığını belirten Atalay, 2023'teki balık üretiminin 1 milyon tona yaklaştığını açıkladı.

"Dünyada denizler istilacı türlerin baskısı altında"

Atalay, dünyada denizlerin, iklim değişikliği ve yerli olmayan istilacı türlerden dolayı baskı altında bulunduğuna işaret ederek forumda, denizlerde yaşanan sorunlara ilişkin çözüm yollarının tartışıldığını ve ortaya çıkan önerilerin politika yapıcılara sunulacağını aktardı.

"Türkiye balıkçılıkta Avrupa'nın önüne çıktı"

Ülkede balık üretiminin avcılık ve yetiştiricilikle yapıldığını anımsatan Atalay, Türkiye'nin, balıkçılık konusunda Avrupa'da hem kabiliyet hem de av gücü bakımından öne çıktığını bildirdi.

"Levrek ve çipura yetiştiriciliğinde dünyada birinci sıradayız"

Atalay, ülkenin özellikle yetiştiricilikte Avrupa'da ilk sıralarda yer aldığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

Levrek ve çipura yetiştiriciliğinde dünyada birinci sıradayız. Alabalık yetiştiriciliğinde ise dünyada ikinci ülkeyiz. Önemli oranda piyasayı belirleyen ve balık sunan bir ülkeyiz.

100'den fazla ülkeye balık ihraç ediliyor

Türkiye'nin, su ürünleri ihracatında da adından söz ettirdiğine dikkati çeken Atalay, 100'den fazla ülkeye balık ürünü ihraç edildiğini söyledi. Atalay, balıkçılık açısından geçen yılın verimli geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

Yetiştiricilik ve avcılık ürünlerinde geçen yıl rekor kırıldı. Geçen sene 1 milyon tona yakın balık elde edildi. Bu yıl 575 bin ton üzerinde yetiştiricilik hedefimiz var. Artık balık yetiştiriciliğini de üretim planlaması kapsamına aldık. Fazla üretmekten ziyade tam ihtiyaca göre ve optimum düzeyde fiyat politikası sağlayacak şekilde üretmeyi hedefliyoruz. Hem somonu hem levreği hem çipurayı hem de midyeyi üreteceğiz.

"İstilacı türlerle mücadelede AR-GE çalışmaları yapılıyor"

Balıkçılık sektöründe AR-GE desteklerinin fayda sağladığını bildiren Atalay, sadece yetiştiricilik ve üretim tarafında değil, istilacı türlerle mücadelede de AR-GE çalışmaları yapıldığını ifade etti. Atalay, istilacı tür olarak son dönemde artan balon balığının yayılım hızının engellenmesi için destek verildiğini anımsatarak, şu bilgiler verildi:

Balon balığının artmasını engellemek için verilen destekleri Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatlarıyla 4 katına kadar artıracağız. Balıkçılarımıza hem ekonomik destek sağlamış olacağız hem de bu balıkların azaltılması noktasında önemli çalışmalar yapacağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)