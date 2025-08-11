Balıkesir'deki DASK sigortalılık oranı: Yüzde 63,9

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Balıkesir'de bulunan konut sayısı ve DASK sigortalılık oranına ilişkin açıklama yaptı.

TSB, Balıkesir'de bulunan 377 bin konutun, 240 bin 752'sinde DASK poliçesinin bulunduğunu, DASK sigortalılık oranının ise yüzde 63,9 olduğunu bildirdi.

DEPREM GERÇEĞİ BİR KEZ DAHA HATIRLANDI

TSB'nin Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İstanbul, Bursa, İzmir başta olmak üzere birçok ilimizde hissedilen sarsıntı, ülkemizin deprem gerçeğini acı bir şekilde bir kez daha hatırlattı." ifadesine yer verildi.

BALIKESİR'DE BULUNAN 377 BİN KONUTUN 240 BİN 752'Sİ SİGORTALI

Açıklamada, şubilgiler kaydedildi:

TSB olarak, DASK ve SBM verilerinden yaptığımız analize göre, Balıkesir'de toplam 377 bin konut bulunuyor. Bu konutların 240 bin 752'si DASK poliçesine sahip. DASK sigortalılık oranı yüzde 63,9. Deprem teminatının olduğu yangın sigortası oranı ise oldukça düşük. 73 bin 317 konut yangın poliçesine sahip, sigortalılık oranı yüzde 19,4.

DİĞER POLİÇELER