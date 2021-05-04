Balon balığı avcılığına destek

Resmi Gazete'de balon balığı avcılığının desteklenmesine yönelik karara göre, balık başı 5 TL ödeme yapılacak.

Marmara, Ege ve Akdeniz'de sıkça görülmeye başlanan ve çok zehirli olan balon balıklarının avlanmasının desteklenmesine yönelik karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

BALIK BAŞI 5 TL ÖDEME

Kararda, "Balon Balığı avcılığının desteklenmesi Hakkında Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanunun 19'ncu maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Karara göre balık başı 5 TL ödeme yapılacak.