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Balon balığı avcılığına destek
Resmi Gazete'de balon balığı avcılığının desteklenmesine yönelik karara göre, balık başı 5 TL ödeme yapılacak.
- Haber Merkezi
- 04.05.2021 - 05:43
- Güncelleme : 04.05.2021 - 08:36
Marmara, Ege ve Akdeniz'de sıkça görülmeye başlanan ve çok zehirli olan balon balıklarının avlanmasının desteklenmesine yönelik karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
BALIK BAŞI 5 TL ÖDEME
Kararda, "Balon Balığı avcılığının desteklenmesi Hakkında Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanunun 19'ncu maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Karara göre balık başı 5 TL ödeme yapılacak.