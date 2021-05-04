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    Balon balığı avcılığına destek

    Resmi Gazete'de balon balığı avcılığının desteklenmesine yönelik karara göre, balık başı 5 TL ödeme yapılacak.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2021 - 05:43
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 08:36
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    Balon balığı avcılığına destek

    Marmara, Ege ve Akdeniz'de sıkça görülmeye başlanan ve çok zehirli olan balon balıklarının avlanmasının desteklenmesine yönelik karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

    BALIK BAŞI 5 TL ÖDEME

    Kararda, "Balon Balığı avcılığının desteklenmesi Hakkında Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanunun 19'ncu maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

    Karara göre balık başı 5 TL ödeme yapılacak.

    Balon balığı avcılığına destek #1

    Balon balığı avcılığına destek #2

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