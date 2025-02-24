Banka dışı mali kuruluşların aktif büyüklüğünde artış

AA

Türkiye ekonomisinde finans dünyasında olumlu gelişmeler verilere yansıyor.

Ürün ve hizmetleriyle alternatif finansmana erişimde olanak sağlayan banka dışı mali kuruluşlar özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlere sağladıkları destekle öne çıkarken, sektör olarak büyümeye devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) göre, banka dışı mali kuruluşların toplam aktif büyüklüğü yükseldi.

Banka dışı mali kuruluşların toplam aktif büyüklüğü 2024'te, 2023'e göre yüzde 39,5 artarak 642,3 milyar liradan 896,2 milyar liraya yükseldi.

FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİ ÖNDE

Finansal kiralama, faktoring, tüketici finansman ve varlık yönetim şirketlerinin aktif büyüklüklerine bakıldığında en fazla aktif büyüklüğe finansal kiralama şirketlerinin ulaştığı görüldü.

Geçen yıl finansal kiralama şirketlerinin aktif büyüklüğü 2023'e göre yüzde 23 artarak 271,9 milyar liradan, 334,5 milyar liraya yükseldi.

FAKTORİNG ŞİRKETLERİ

2023'te 214,1 milyar lira aktif büyüklüğe sahip olan faktoring şirketlerinin aktif büyüklüğü 2024'te yüzde 47,6 artışla 316 milyar liraya çıktı.

TÜKETİCİ FİNANSMAN ŞİRKETLERİ

Söz konusu dönemde, tüketici finansman şirketlerinin aktif büyüklüğü yüzde 52,3 yükselerek 139,6 milyar liradan 212,5 milyar liraya, varlık yönetim şirketlerinin aktif büyüklüğü yüzde 98,3 artışla 33,2 milyar liraya yükseldi.

FAKTORİNG ŞİRKETLERİNİN NET KÂRI 21 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Banka dışı mali kuruluşların net kârı da 2024'te yüzde 38,5 artışla 37,6 milyar liradan 52,2 milyar liraya çıktı.

Bu dönemde, finansal kiralama şirketlerinin net kârı yüzde 18,6 yükselişle 14,5 milyar liradan 17,2 milyar liraya, faktoring şirketlerinin net karı yüzde 48,9 artarak, 14,2 milyar liradan 21,2 milyar liraya, tüketici finansman şirketlerinin net kârı yüzde 84,7 artışla 4,6 milyar liradan 8,6 milyar liraya, varlık yönetim şirketlerinin net karı yüzde 21 yükselişle 4,3 milyar liradan 5,2 milyar liraya ulaştı.

Şirketlerin 2023'te 101,8 milyar lira olan öz kaynakları ise yüzde 59,6 artarak 162,6 milyar liraya çıktı.

FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİNİN ÖZ KAYNAKLARI

Finansal kiralama şirketlerinin öz kaynakları yüzde 50,6 arttı ve 41,1 milyar liradan 61,9 milyar liraya, faktoring şirketlerinin öz kaynakları da yüzde 68,4 artışla 34 milyar liradan 57,2 milyar liraya ulaştı.

Tüketici finansman şirketlerinin öz kaynakları yüzde 59 yükselerek 17,8 milyar liradan 28,3 milyar liraya, varlık yönetim şirketlerinin öz kaynakları yüzde 68,8 artarak 9 milyar liradan 15,2 milyar liraya yükseldi.