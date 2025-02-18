Bankacılık devinden altın tahmini: 2025'in son çeyreğinde rekor kırabilir

Haber Merkezi

Altın fiyatları 2025'in başlamasından bu yana yalnızca altı hafta içinde rekor seviyelere ulaştı.

Ons altın, 11 Şubat'ta 2 bin 942 dolar ile tarihi zirveye yükseldi.

İsviçre merkezli bankacılık devi UBS'nin analistleri güçlü piyasa iyimserliği, yatırımcıların düşük seviyelerde yeterince pozisyon almaması ve resmi sektörün yüksek talebinin bu yükselişin temel itici güçleri olduğunu belirtti.

"2025'İN SON ÇEYREĞİNDE ZİRVEYE ULAŞACAK"

"Henüz şubat ayındayız ancak finansal piyasalarda çok şey yaşandı. Altın piyasası özelinde bakıldığında yılın başından itibaren eşi benzeri görülmemiş fiyat hareketleri ve rekor seviyeler kaydedildi" diyen UBS stratejisti Joni Teves, güncellenen piyasa koşulları nedeniyle bankanın tahminlerini revize ettiğini dile getirdi.

Teves, altının zirve seviyeye 2025'in son çeyreğinde ulaşacağını öngörerek, "Yeni değerlendirmemiz, altının daha önce tahmin ettiğimizden daha yüksek bir seviyeye çıkacağını gösteriyor" dedi.

"YATIRIMCILAR HIZLI TEPKİ VEREBİLİR"

UBS’ye göre 2024’te kaçırılan kısa vadeli alım fırsatları nedeniyle yatırımcılar 'carpe diem' (anı yakala) yaklaşımını benimseyerek piyasa düzeltmelerine daha hızlı tepki verebilir.

Banka ayrıca likidite sıkışıklıklarının altın rallisini daha da hızlandırabileceğine ve fiziksel talepteki artışa karşı fiyatların duyarlı hale gelebileceğine dikkat çekti.