Bu hafta çeyrek altın kazandırdı

Bu haftanın kazandıranları yüzde 2,59 ile gram altın olurken, dolar/TL yüzde 0,66, ve euro/TL yüzde 1,86 artış kaydetti.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,74 azaldı.
BORSA İSTANBUL
BIST 100 endeksi, en düşük 9.756,73 puanı ve en yüksek 9.983,21 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,74 altında 9.877,59 puandan tamamladı.
ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,59 artışla 3 bin 407 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,57 yükselişle 23 bin 78 liraya çıktı.
ÇEYREK ALTIN YÜZDE 2,64 ZAMLANDI
Geçen hafta sonu 5 bin 563 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,64 artarak 5 bin 710 liraya yükseldi.
DOLAR
Bu hafta ABD doları yüzde 0,66 değer kazanarak 36,2170 liraya, avro yüzde 1,86 artışla 38,0150 liraya çıktı.
YATIRIM FONLARI
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,77, emeklilik fonları yüzde 0,61 değer kazandı.
Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 3,32 ile "kıymetli maden" fonları oldu.
ALTIN FİYATLARINDA BUGÜN:
Gdam altın: 3 bin 357 lira
Çeyrek altın: 5 bin 692 lira
Cumhuriyet altını: 23 bin 194 lira
Tam altın: 22 bin 771 lira
Yarım altın: 11 bin 385 lira
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