Bu hafta çeyrek altın kazandırdı

AA

Bu haftanın kazandıranları yüzde 2,59 ile gram altın olurken, dolar/TL yüzde 0,66, ve euro/TL yüzde 1,86 artış kaydetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,74 azaldı.

BORSA İSTANBUL

BIST 100 endeksi, en düşük 9.756,73 puanı ve en yüksek 9.983,21 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,74 altında 9.877,59 puandan tamamladı.

ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,59 artışla 3 bin 407 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,57 yükselişle 23 bin 78 liraya çıktı.

ÇEYREK ALTIN YÜZDE 2,64 ZAMLANDI

Geçen hafta sonu 5 bin 563 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,64 artarak 5 bin 710 liraya yükseldi.

DOLAR

Bu hafta ABD doları yüzde 0,66 değer kazanarak 36,2170 liraya, avro yüzde 1,86 artışla 38,0150 liraya çıktı.

YATIRIM FONLARI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,77, emeklilik fonları yüzde 0,61 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 3,32 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

ALTIN FİYATLARINDA BUGÜN:

Gdam altın: 3 bin 357 lira

Çeyrek altın: 5 bin 692 lira

Cumhuriyet altını: 23 bin 194 lira

Tam altın: 22 bin 771 lira

Yarım altın: 11 bin 385 lira