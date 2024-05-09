Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar yükseldi Merkez Bankası verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar yükseldi. Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen ise hafta 13 trilyon 133,9 milyar lira oldu.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün bankalar arası dahil toplam mevduatı 3 Mayıs ile biten haftada 171 milyar 984 milyon 126 bin lira azalışla 16 trilyon 149 milyar 218 milyon 258 bin liraya indi.

Bankalardaki TL cinsi mevduat

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,87 düşüşle 9 trilyon 3 milyar 578 milyon 380 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,13 azalışla 6 trilyon 369 milyar 217 milyon 795 bin lira oldu.

YP mevduatı

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 207 milyar 812 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 175 milyar 815 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatı

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 3 Mayıs itibarıyla 2 milyar 986 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,53 artarak 1 trilyon 559 milyar 269 milyon 73 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,16 yükselişle 1 trilyon 477 milyar 630 milyon 30 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1,55 artışla 1 trilyon 857 milyar 864 milyon 846 bin liraya çıktı.

Tüketici kredilerinin dağılımı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 401 milyar 372 milyon 844 bin lirası konut, 68 milyar 517 milyon 858 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 89 milyar 378 milyon 371 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Toplam kredi hacmi

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 3 Mayıs ile biten haftada 38 milyar 184 milyon 463 bin lira artarak 12 trilyon 681 milyar 194 milyon 719 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,56 artış kaydetti.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 13 trilyon 133,9 milyar lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 3 Mayıs itibarıyla 36 milyar 243 milyon lira artış gösterdi. Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 13 trilyon 133,9 milyar lira oldu.

Takipteki alacaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 3 Mayıs itibarıyla önceki haftaya göre 1 milyar 447 milyon lira yükselişle 204 milyar 874 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 164 milyar 7 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Yasal öz kaynaklar arttıBankacılık sektöründe takipteki alacaklar yükseldi

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 28 milyar 930 milyon lira artarak 2 trilyon 864 milyar 14 milyon lira oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)