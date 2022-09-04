Bankaların verdiği maaş promosyonlarına enflasyon düzenlemesi gündemde

KDK, çalışanlara bankalar tarafından verilen maaş promosyonlarında enflasyon düzenlemesi yapılmasına ilişkin başvuruları incelemeye aldığını duyurdu.

Maaş yatırılan bankaların çalışanlara ödediği promosyonda üç yıllık peşin ödemelerde enflasyona karşı korunmadığı için itiraz geldi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), çalışanlara bankalar tarafından verilen maaş promosyonlarında "enflasyon düzenlemesi" talebi ile ilgili açıklama yaptı.

AA'nın haberine göre, kurum, enflasyon düzenlemesi yapılmasına ilişkin başvuruları inceleyecek ve ilgili kurumlarla görüşmelerde bulunacak.

Karar, bir çalışanın başvurusu üzerine alındı

Bir çalışan, 2021'de Sosyal Güvenlik Kurumu ve birçok kurum ile bir banka arasında 3 yıllığına imzalanan ve süresi devam eden maaş promosyon sözleşmelerinin, enflasyon ve ekonomik gelişmeler nedeniyle yenilenmesi için KDK'ye başvurdu.

Çalışan bankadan 4 bin lira almıştı

Başvuruda, banka ile yapılan promosyon protokolünde, 111 liranın aylık bedel olarak belirlendiği, bunun 3 yıllık karşılığı olan yaklaşık 4 bin liranın da çalışanlara peşin ödendiği belirtildi.

Enflasyondan doğan fark sözleşme bitiş tarihine kadar ödensin tabeli geldi

Sözleşmenin imzalanmasının ardından dünyada yaşanan ekonomik gelişmeler sonucu enflasyon oranlarında artış yaşandığı ifade edilen başvuruda, banka promosyon tutarında da enflasyondaki artışa göre artış yapılması, çıkacak farkın protokolün bitiş tarihine kadar olan dönem için yapılacak hesaplamaya göre tek seferde çalışanlara yatırılması istendi.

"Tek taraflı iptal maliyet getirmiyor"

Ayrıca banka maaş promosyon tutarlarında sürekli artış sağlanması amacıyla yaptığı başvurunun daha önce Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından uygun bulunmadığı belirtilen başvuruda, promosyon sözleşmelerinin bankalarca revize edilmemesi halinde tek taraflı olarak sözleşmenin feshedilmesinin kurumlara herhangi bir mali külfet getirmeyeceği savunuldu.

KDK başvuruyu inceliyor

KDK, başvuruya ilişkin gerekli incelemeleri yapacak ve ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirecek.