Başlangıç aşamasındaki girişimlere 32 milyon liralık "melek" yardımı Haziran 2023'ten bu yana Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi kapsamında, başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere 32 milyon liradan fazla sermaye sağladığı açıklandı.

AA

Türkiye'de girişimcilik destekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarımını düzenleyen Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) ilişkin mevzuat, Haziran 2012'de çıkarıldı.

Uygulama yönetmeliğinin Şubat 2013'te yürürlüğe girmesiyle sistem faaliyete geçti. Bu kapsamdaki ilk yatırım ise Haziran 2013'te gerçekleştirildi.

Söz konusu tarihten bu yana, iptal edilenler hariç toplam 1.024 melek yatırımcı lisansı düzenlenirken, bunlardan 556'sı aktif durumda bulunuyor.

2018'de 24, 2019'da 39, 2020'de 82, 2021'de 131, 2022'de 146, 2023'te 158 lisans verildi.

Lisans başvurularının yüzde 67,03'ünün yüksek gelir veya servet sahibi, yüzde 32,97'sının ise tecrübeli olduğu belirlendi.

61 yatırım için 202 yatırımcı, 32 milyon 31 bin lira sermaye

Türkiye'de melek yatırım ağlarıyla ilk yatırımın gerçekleştirildiği Haziran 2013'ten bugüne kadar başlangıç veya büyüme aşamasındaki 61 yatırım için 202 yatırımcı, 32 milyon 31 bin lira sermaye aktardı.

Yatırım başvurularının 2'si Kırıkkale, 1'i Konya, 1'i Bursa, 1'i İzmir, 4'ü Ankara ve 52'si ise İstanbul merkezli faaliyet gösteren firmalar için yapıldı.

2022 yılında 6 yatırım için 28 melek yatırımcı toplam 5,4 milyon lira, 2023'te 4 yatırımcı, 17 girişime 5,2 milyon liralık sermaye aktardı.

Lisanslı melek yatırımcılarca yapılan yatırımların yüzde 48'nin 5 ortaktan az olduğu belirlenirken, yatırımlardan yüzde 31'nin 10'dan fazla ortağı bulunan şirketlere gerçekleştirildi.

Vergi avantajı talebi

Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF) Başkanı Baybars Altuntaş, Avrupa'daki girişimlere aktarılan toplam yatırımın 9 milyar euro, Amerika ve Kanada'da da ise 25 milyar dolar civarında olduğunu söyleyerek, şu bilgiyi verdi:

Türkiye'de startuplara destek veren uluslararası şirketlerin listesinin yapılması gerekiyor ve bu şirketlere vergi avantajı getirilmesi önem arz ediyor. Böylece, daha büyük şirketlerin startuplara yatırım yapması teşvik edilerek sektöre katkı sağlanabilir.

Türkiye'deki melek yatırımcıların sertifikasyon sürecine de değinen Altuntaş, melek yatırımcı lisansının iki aşamalı olabileceğini ifade etti.

Potansiyel melek yatırımcılarla profesyonel yatırımcılara farklı lisanslar verilebileceğini anlatan Altuntaş, bu yöntemle melek yatırımcılığın daha sağlıklı büyüyeceğini sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)