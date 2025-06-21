Batman'daki petrol arama işletme ruhsatı TPAO'ya devredildi

Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğalgaz Arama ve Üretim AŞ'nin Batman'da bulunan kara sahasına ait petrol işletme ruhsatı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) devredildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

3 BİN 596 HEKTARLIK SAHA

Buna göre, 3 bin 596 hektarlık sahada Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğalgaz Arama ve Üretim AŞ'ye ait işletme ruhsatının süresi 1 Haziran itibarıyla sona erdi.

İlk olarak 15 Kasım 1967'de verilen ruhsat, yaklaşık 57 yıldır yürürlükteydi.

RUHSAT 20 YIL TPAO'DA KALACAK

Bu kapsamda "İR/TPO/K/829" hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının, 2 Haziran'dan itibaren 20 yıl süreyle TPAO'ya devredilmesi kararlaştırıldı.