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    Bayburt'ta 35 yıllık atıl topraklar yeniden tarıma açıldı

    Bayburt'ta 35 yıllık atıl topraklar yeniden tarıma açıldı

    Bayburt merkeze bağlı Taht köyünde üretimi ve çiftçiyi desteklemek için yakıtları köy derneği ve kooperatifin karşıladığı 10 traktörle yıllardır kullanılmayan 1200 dönüm tarla yeniden ekiliyor.
    • 13.06.2022 - 07:19
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    Ankara'da faaliyet gösteren Taht Köyü Gölbaşı Derneği ile Taht Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Taht köyünde farklı sebeplerle 35 yıldır ürün yetiştirilmeyen tarım arazilerinin yeniden ekilmesi ve köylünün desteklenerek üretimin artırılması için proje başlattı.

    Köylülere ait araziler, 10 traktörle yeniden sürüldü

    Proje çerçevesinde dernek ve kooperatif tarafından yakıt giderleri karşılanan köylülere ait 10 traktörle yüksek kesimlerdeki 1200 dönüm arazi, sahiplerinin rızası alınarak sürüldü.

    Bayburt ta 35 yıllık atıl topraklar yeniden tarıma açıldı #1

    Tohum desteği ile buğday ekilecek

    AA'nın haberine göre; Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün de teknik destek sağladığı proje kapsamında sürülen arazilere, derneğin tohum desteğiyle sonbaharda buğday ekilecek. Tarlalardan elde edilecek gelirin bir kısmıyla köyün giderleri karşılanırken bir kısmı da köy halkına dağıtılacak.

    Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen, köylülerin tarımsal üretim adına önemli bir adım attığını söyledi.

    Bayburt ta 35 yıllık atıl topraklar yeniden tarıma açıldı #2

    35 yıldır atıl kalan araziler değerlendirilecek

    Bu kapsamda 35 yıldır ekilmeyen tarım arazilerinin sürümünün yapıldığını ve sonbaharda tohumla buluşacağını belirten Ersen, şunları kaydetti:

    "Biz de Müdürlük olarak sahada kendilerine destek olmaya çalışıyoruz. İnşallah bu tür benzer dernek ve kooperatiflerin çalışmasıyla ilimizde ekilmeyen tarım arazisi oranını düşürmeye çalışıyoruz. Şu anda 1200 dönüm arazinin ekilmesi planlanıyor. Bunlar ekilemeyen, sahipleri tarafından terk edilmiş araziler. Böylece yaklaşık 1200 dönümlük sürümle beraber üretime kazandırılması düşünülmektedir. 2400 rakımdayız, dolayısıyla buraya buğday ekimi düşünülüyor."

    Bayburt ta 35 yıllık atıl topraklar yeniden tarıma açıldı #3

    Hem köyleri hem de ülke ekonomisi kazanacak

    Taht Köyü Gölbaşı Derneği Başkanı Fatih Demirhan da dernek üyeleriyle görüşüp köylerindeki arazileri hem köy hem de ülke ekonomisine kazandırmak için harekete geçtiklerini anlattı.

    Bayburt ta 35 yıllık atıl topraklar yeniden tarıma açıldı #4

    Arazi sahipleriyle de görüşerek 35 yıldır ekilmeyen arazilerde çalışma başlattıklarını anlatan Demirhan, "800 kilometreden çıkıp geldik. Köyümüzün 2400 rakımda bulunan yaylasını işler hale, üretim yapılacak hale getiriyoruz. Bugün sürüm yaptık. Sonbaharda buğdayı toprakla buluşturacağız." dedi.

    Bayburt ta 35 yıllık atıl topraklar yeniden tarıma açıldı #5

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    Bayburt ta 35 yıllık atıl topraklar yeniden tarıma açıldı #11


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