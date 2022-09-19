Bayburt'ta doğal taş fabrikası güneş enerjisiyle çalışıyor

Enerji krizinin tüm dünyada etkileri sürerken, yurt içinde sanayiye dönük fabrikaların yenilenebilir enerjiyi tercih ettiği görülüyor.

Bayburt'ta ihracata dayalı üretim yapılan doğal taş fabrikasının çatısına kurulan güneş panelleri işletme maliyetlerini düşürdü. 300 kilovat elektrik üretim kapasitesine sahip sistem sayesinde hem fabrikanın enerji ihtiyacı karşılanıyor hem de fazla elektrik satılarak gelir elde ediliyor.

Kentte 2017'de, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Valilik, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile belediye tarafından "Doğal Taş Sektöründe Bilgi ve Teknolojiye Dayalı Üretim Modeli" projesi kapsamında kurulan doğal taş fabrikasında üretim devam ediyor.

Fabrika ihracat yapıyor

AA'nın haberine göre, Bayburt başta olmak üzere birçok ilde çıkarılan doğal taşların işlendiği fabrikadan, Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika'daki birçok ülkeye doğal taş satışı gerçekleştiriliyor. Fabrikada 35 kişi istihdam ediliyor.

Fabrikaya 9 ay önce güneş panelleri yerleştirildi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) desteğiyle "Doğal Taşı Doğal Enerji İle İşliyoruz" projesi kapsamında fabrikanın çatısına yaklaşık 9 ay önce güneş panelleri yerleştirildi.

"Aylık 90 ile 100 bin lira arasında da gelir sağlıyor"

Bayburt TSO Başkanı Süleyman Seyhan, sistemin kazancı ile ilgili de "Aylık giderlerimiz, işçi maaşları, elektrik ve doğalgaz maliyeti. Fabrikamızın aylık tükettiği elektrik tutarı yaklaşık 100-110 bin lira civarında. Bunu güneş enerji sisteminden gelen destekle karşılıyoruz. Buna ilaveten aylık 90 ile 100 bin lira arasında da gelir elde ediyoruz." dedi.