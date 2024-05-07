Haberler



Medya



Survivor'ın Sabriye’si öyle bir değişti ki bakan bir daha baktı! İşte, Sabriye Şengül’ün son hali…

Survivor'ın Sabriye’si öyle bir değişti ki bakan bir daha baktı! İşte, Sabriye Şengül’ün son hali… Survivor yarışmasındaki komik halleri ile izleyenleri güldüren Sabriye Şengül yarışma ile birlikte daha tanınır bir hale gelmişti. Yarışmanın ardından gözlerden uzak bir hayat süren Sabriye Şengül son haliyle görenleri şaşırttı.