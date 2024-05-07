Survivor'ın Sabriye’si öyle bir değişti ki bakan bir daha baktı! İşte, Sabriye Şengül’ün son hali…

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Survivor’ın unutulmaz isimlerinden olan Sabriye Şengül yarışmanın ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmeye devam ediyordu. Survivor’daki komik halleri ille gönüllere taht kuran Şengül öyle bir değişti ki görenler tanıyamadı.
Kickboks ve karma dövüş sanatçısı olan Şengül hayatını Trabzon’da devam ettiriyor. 2017 ve 20189 sezonlarında yarışan Şengül, değişimiyle şaşırtan isimler arasında yer alıyor.
Son yaptığı açıklamalarında yarışmayı takip etmediğini söyleyen Şengül hali hazırda maçlara da devam ettiğini sosyal medya pozlarıyla sevenlerine duyurdu.
Değişimiyle görenlerin beğenisi toplayan Sabriye Şengül sosyal medya hesabını da oldukça aktif olarak kullanıyor.
İşte, Sabriye Şengül’ün son hali…