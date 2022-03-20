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Bayram ikramiyesi için formül aranıyor
- Haber Merkezi
- 20.03.2022 - 14:29
Emeklilerin bütçesini rahatlatacak ek ödeme olan bayram ikramiyesinin 2022 ne kadar olacağı merak konusu.
Ramazan ayı yaklaştıkça emekliler de Ramazan Bayramı için verilecek ikramiyelerinin ne kadar olacağına odaklandı.
BAYRAM İKRAMİYESİNİN ŞARTLARI
Bayram ikramiyesini almak için bayramdan önce emekli olmak yeterli. Ayrıca bir başvuru şartı aranmıyor. Bayram ikramiyesi yılda iki kez veriliyor. İki ödemenin miktarı da aynı oluyor.
2021'DE BAYRAM İKRAMİYESİ 1.100 LİRAYDI
2021’de bayram ikramiyelerini 1.100 lira olacağını hatırlatan emeklilerin beklentisi 2022 için daha yüksek.
Enflasyonun rekor oranda artması gerekçesi ve asgari ücrete yapılan yüzde 50,54 zam oranı bayram ikramiyelerinin artacağı görüşünü destekliyor.
EMEKLİ İKRAMİYESİ NEYE GÖRE ARTABİLİR:
Emekli ikramiyesinin artış oranını enflasyona, yeniden derleme oranına ve asgari ücret artış oranına göre hesapladığımızda karşımıza şu rakamlar çıkıyor.
ENFLASYONA GÖRE ARTIŞ
Emekli ikramiyeleri 2021 yılı enflasyonuna göre yüzde 36,08’den artış yaşayabilir.
1.100 lira + yüzde 36,08 artış (396,88 lira) = 1.496,88 lira
YENİDEN DERLEME ORANINA GÖRE
Emekli ikramiyeleri 2022 yeniden derleme oranına göre yüzde 36,2’den hesaplanabilir.
1.100 lira + yüzde 36,2 artış (398,2 lira) = 1.498,2 lira
ASGARİ ÜCRET ARTIŞINA GÖRE
Emekli ikramiyeleri 2022 asgari ücret artışına göre yüzde 50,54’den hesaplanabilir.
1.100 lira + 50,54 artış (555,94 lira) = 1.655,94 lira