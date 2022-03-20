Bayram ikramiyesi için formül aranıyor

Dini bayramlarda bayram ikramiyesi alan milyonlarca emekli 2022’de bayram ikramiyesinin ne kadar tutacağını merakla bekliyor.

Emeklilerin bütçesini rahatlatacak ek ödeme olan bayram ikramiyesinin 2022 ne kadar olacağı merak konusu.

Ramazan ayı yaklaştıkça emekliler de Ramazan Bayramı için verilecek ikramiyelerinin ne kadar olacağına odaklandı.

BAYRAM İKRAMİYESİNİN ŞARTLARI

Bayram ikramiyesini almak için bayramdan önce emekli olmak yeterli. Ayrıca bir başvuru şartı aranmıyor. Bayram ikramiyesi yılda iki kez veriliyor. İki ödemenin miktarı da aynı oluyor.

2021'DE BAYRAM İKRAMİYESİ 1.100 LİRAYDI

2021’de bayram ikramiyelerini 1.100 lira olacağını hatırlatan emeklilerin beklentisi 2022 için daha yüksek.

Enflasyonun rekor oranda artması gerekçesi ve asgari ücrete yapılan yüzde 50,54 zam oranı bayram ikramiyelerinin artacağı görüşünü destekliyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NEYE GÖRE ARTABİLİR:

Emekli ikramiyesinin artış oranını enflasyona, yeniden derleme oranına ve asgari ücret artış oranına göre hesapladığımızda karşımıza şu rakamlar çıkıyor.

ENFLASYONA GÖRE ARTIŞ

Emekli ikramiyeleri 2021 yılı enflasyonuna göre yüzde 36,08’den artış yaşayabilir.

1.100 lira + yüzde 36,08 artış (396,88 lira) = 1.496,88 lira

YENİDEN DERLEME ORANINA GÖRE

Emekli ikramiyeleri 2022 yeniden derleme oranına göre yüzde 36,2’den hesaplanabilir.

1.100 lira + yüzde 36,2 artış (398,2 lira) = 1.498,2 lira

ASGARİ ÜCRET ARTIŞINA GÖRE

Emekli ikramiyeleri 2022 asgari ücret artışına göre yüzde 50,54’den hesaplanabilir.

1.100 lira + 50,54 artış (555,94 lira) = 1.655,94 lira