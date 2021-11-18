BBVA Garanti Bankası'nın yüzde 50,15'ini almak için SPK'ya başvurdu

İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın yüzde 50,15'ini almak için gönüllü pay alımı teklifinde bulunacağını açıklamasının ardından SPK'ya başvurduğunu açıkladı.

Garanti Bankası'nın yüzde 50,15'ini almak için gönüllü pay alımı teklifinde bulunacağını açıklayan İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'ndan pay alım teklifi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurduğunu bildirdi.

GARANTİ BANKASI’NIN BBVA MÜLKİYETİNDE BULUNMAYAN PAYLARININ TAMAMI İÇİN PAY ALIM TEKLİFİ RESMİLEŞTİ

BBVA'nın KAP'a yaptığı açıklamada, "15 Kasım 2021 tarihli açıklamamıza ilave olarak; BBVA bugün itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Pay Alım Teklifi Tebliği'nin (II-26.1) Dördüncü Bölümü hükümleri uyarınca, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin halihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan paylarının tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunmak üzere SPK'ya başvurusunu yaptığını bildirir." denildi.