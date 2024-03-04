BDDK açıkladı! En fazla konut kredisini İstanbul kullandı BDDK'nın bankalara olan kredi borçlarına ilişkin açıkladığı verilerden Türkiye'nin en borçlu ve en fazla mevduatı olan illeri belli oldu.

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Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) verilerine göre Türkiye'nin bütün illerini içeren kredi borçluluk listeleri açıklandı.

Takipteki alacaklara göre en fazla borcu olan il, aynı zamanda en kalabalık il olan İstanbul oldu.

İllere Göre Seçilmiş Bankacılık Sektörü Verileri'ne (Fintürk) göre, il bazında Türk bankacılık sektörünün temel göstergeleri şöyle:

En fazla krediyi İstanbul kullandı

30 Ocak 2024 tarihi itibarıyla kurum veritabanındaki verilere göre; 2023-12 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün;

Toplam 11 trilyon 671 milyon 735 milyon 320 bin TL tutarındaki kredilerin 4 trilyon 283 milyar 301 milyon 575 bin TL’si İstanbul, 1 trilyon 617 milyar 697 milyon 17 bin TL’si Ankara ve 613 milyar 965 milyon 376 bin TL’si İzmir yerleşiklerine kullandırıldı.

En fazla mevduat İstanbul'da

Toplam 14 trilyon 851 milyar 47 milyon 888 bin TL tutarındaki mevduatın 6 trilyon 197 milyar 575 milyon 905 bin TL’si İstanbul, 2 trilyon 77 milyar 995 milyon 659 bin TL’si Ankara ve 732 milyar 596 milyon 539 bin TL’si İzmir yerleşiklerine ait.

Bireysel kredi kartı alacakları en fazla İstanbul'da

Toplam 1 trilyon 185 milyar 203 milyon 994 bin TL tutarındaki bireysel kredi kartından alacakların 305 milyar 621 milyon TL’si İstanbul, 114 milyar 149 milyon 139 bin TL’si Ankara ve 75 milyar 674 milyon 832 bin TL’si İzmir yerleşiklerine ait.

Konut kredilerinin çoğunu İstanbul kullandı

Toplam 441 milyar 44 milyon 651 bin TL tutarındaki konut kredilerinin 137 milyar 701 milyon 622 bin TL’si İstanbul, 56.483.425 bin TL’si Ankara ve 30 milyar 672 milyon 361 bin TL’si İzmir yerleşiklerine ait.