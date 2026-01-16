Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı E-ZPT sahalarda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye savunma sanayii, yerli ve milli çözümlerle yeni adımlar artmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bağlısı Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) tarafından geliştirilen ve üretilen elektrikli zırhlı personel taşıyıcı E-ZPT'nin kalifikasyon testleri tamamlandı.

MKE tarafından M113 serisi zırhlı personel taşıyıcının modernize edilmesi ile üretilen E-ZPT, Mehmetçik'in sahadaki beklentilerini karşılamak üzere en son teknoloji ürünler ile donatılarak adeta baştan yaratıldı.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NIN ENVANTERİNE GİRECEK

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girmesi planlanan E-ZPT'nin sahadaki kabiliyetleri Anadolu Ajansı tarafından görüntülenirken, E-ZPT Proje Yöneticisi ve Kıdemli Mühendis Halil Çelik, ürünün özelliklerini ve kalifikasyon sürecini anlattı.

"MEHMETÇİK'İN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK"

Çelik, aracın Mehmetçik'in sahadaki gücüne güç katacağını vurgulayarak, "E-ZPT, muharebe sahasını yakından takip ederek ve okuyarak oluşturduğumuz, yeni nesil teknolojilerle donattığımız aracımız. Tamamen elektrikli tahrik sistemine sahip. Bugün de ilk seri üretim aracın kabul testlerini tamamladık." ifadelerini kullandı.

ZORLU TESTLERDEN GEÇTİ

Kalifikasyon testlerine 14 Ekim 2024'te başladıklarını ve bu kapsamda 376 gün aralıksız test yaptıklarını belirten Çelik, "Birçok zorlu testten geçti. Muharebe sahasını simüle eden bir sürü test yaptık. Özellikle 3 bin kilometre dayanıklılık sürüşleri yaptık. 800 kilometre asfalt testleri, 1600 kilometre yine muharebe sahasını simüle eden arazi testleri ve 600 kilometre stabilize testlerini icra ettik." şeklinde bilgi verdi.

Çelik, performans testleri kapsamında yüzde 60 dik eğim, yüzde 30 yan eğim, hendek geçme gibi testlerin yanı sıra artı 49 ve eksi 32 derecedeki çevresel testleri de başarıyla tamamladıklarını söyledi.

"12,7 MİLİMETRELİK UKS SİSTEMİ VAR"

E-ZPT'nin elektrikli bir araç olması ve üzerinde birçok yeni nesil teknolojiyi barındırması sebebiyle elektromanyetik uyumluluk (EMI) ve elektromanyetik girişim (EMC) testlerini de başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Çelik, şunları anlattı:

Aracımızda otomatik infilak bastırma sistemi var. Yangın söndürme sistemi var. Aracımızda bununla ilgili testleri yaptık. Yine yeni nesil teknoloji kapsamında araçta UKS sistemi yani 'uzaktan komutalı silah sistemi' de var, 12,7 milimetre. Bununla ilgili tüm atışlı testlerimizi ilgili senaryolarda icra başarıyla tamamladık. Tüm bu testlerimize Kara Kuvvetleri Komutanlığımız ve ilgili birimleri, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve ilgili fabrikalarımız bizimle beraber hem destek oldular hem de ilgili testleri beraber icra ettik. Yine aynı şekilde seri üretim kabul muayene testlerini de aynı birimlerle icra ettik.

ZIRHLI PERSONEL ARACINA, YENİ NESİL KATKILAR

Halil Çelik, E-ZPT'yi üretirken Mehmetçiğin halihazırda kullandığı M113 serisi zırhlı personel taşıyıcı araçları baz aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

Modernizasyon kapsamında aldık. Yalnız sadece gövdeyi bıraktık. Onun haricinde tüm birimleri yeni nesil teknolojilerle, buna yürüyüş takımları, süspansiyon sistemi de dahil olmak üzere tamamen yenilendi. Gövde harici tamamen yenilenmiş vaziyette. İçerisindeki tüm kontrol donanımları yeni nesil teknoloji, sürücü görüş sistemleri yeni nesil teknoloji, çevresel görüntüleme sistemleri, farkındalık kameraları aracın çevresinde donatılmış vaziyette. İnfilak bastırma sistemi, bağlı şirketimiz Makine ve Teknoloji Fabrikası'nın üretimi olan KBRN maskelerimiz var.

"JENERATÖR DESTEĞİYLE 650 KİLOMETRELİK MENZİLE SAHİP"

Aracın elektrikli olması nedeniyle menzilinin de önemli olduğuna dikkati çeken Çelik, aracın iki tarafında da bulunan pil paketleriyle arazi koşullarına göre değişen 150 kilometrelik bir menzil alanı olduğunu söyledi.

Çelik, E-ZPT'nin aynı zamanda jeneratör beslemesine de sahip olduğunu belirterek, menzilin jeneratör desteği sayesinde 650 kilometreye çıkabildiğini ifade etti.

Jeneratör desteği için aracın durmasına gerek olmadığına dikkati çeken Çelik, "Araç hareket halindeyken, kabiliyetlerini gösterirken jeneratör beslemesini yapabiliyor. Buradaki önemli husus her iki tarafta da iki tane elektrik motorumuz var. Bu araç tahriklerini tamamen elektrik motorundan alıyor. Dolayısıyla daha yüksek bir torka, daha yüksek güce ve askerimizi muharebe koşullarında rahat ettirecek hareket kabiliyeti yüksek yeteneklere sahip." şeklinde konuştu.

HIZLI ŞARJ DESTEĞİ

Çelik, elektrikli zırhlı personel taşıyıcıda hızlı şarj desteği de olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu aracın askerimize edindirdiği kazanımlardan bir tanesi de çok kısa sürede hızlanabiliyor. 0'dan 50 kilometre/saat hıza yine testlerle de doğruladığımız şekilde 8 saniye gibi kısa bir sürede çıkabiliyor. Aynı zamanda frenleme mesafeleri de çok iyi. Yine yaptığımız testlerde 8-10 metre civarında bir frenleme mesafesiyle durabiliyor. Bu araçların zaten pivot yeteneği hali hazırda vardı. Elektrik motoruyla da çok stabil bir pivot yani kendi ekseni etrafında dönüş de sağlayabiliyor. Araç şarj süresine de değinecek olursak hızlı şarj ile yüzde 20'den yüzde 80'e 1,5 saat gibi kısa bir sürede şarj olabiliyor. Araç içerisinde bir şoför, bir komutan ve bir nişancı 3 kişi bu şekilde, 4 de mürettebat olmak üzere 7 personel taşıyabiliyor.

"YENİ ÜRÜNLER ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

E-ZPT'yi, Mehmetçiğin sahada ihtiyacı olan tüm unsurlar dikkate alınarak geliştirdiklerini belirten Çelik, "Makine ve Kimya Endüstrisi olarak, günümüz harp sahasını yakından okuyarak, yüksek teknolojili ürünlere sahip, etkili, basit, ucuz yaklaşımıyla yeni nesil teknolojili ürünler üretmeye devam ediyoruz. Elektrikli zırhlı personel taşıyıcı aracımız da bu ürünlerden bir tanesi." ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKLİ ZIRHLI PERSONEL TAŞIYICI (E-ZPT)

MKE tarafından geliştirilen araç, yüzde 100 elektrikli tahrik sistemine sahip ve bu sayede daha düşük akustik ve termal iz bırakıyor.

E-ZPT, yüksek güvenlikli batarya yapısı sayesinde düşük bakım ve onarım maliyeti sunarken, farklı tiplerdeki faydalı yüklerle de tam uyumlu çalışabiliyor.

Araçta, sürücü kamerası, iç konuşma sistemi, telsiz sistemi, GPS-INS sistemi, uzaktan kontrol seçeneği, çevresel görüntüleme kamerası, sürücü ve komutan ekranı, araç veri ekranının yanı sıra dahili ısıtma ve soğutma sistemi de bulunuyor.

Tam dolu kapasiteyle yaklaşık 15 ton ağırlığa ulaşabilen araç, 2,5 tonluk faydalı yük kapasitesine, 2,25 metre yüksekliğe, 5,35 metre uzunluğa ve 2,7 metre genişliğe sahip.