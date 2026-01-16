Hazine’den KMTS açıklaması: Altın takibi söz konusu değil

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Darphane tarafından hayata geçirilecek Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS) hakkında bazı medya organlarında yer alan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık, sistemin açık bir varlık takibi olduğu ve yastık altı altın birikimi bulunan vatandaşları hedef aldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlık, sistemin açık bir varlık takibi olduğu ve yastık altı altın birikimi bulunan vatandaşları hedef aldığı yönündeki haberlerin asılsız ve manipülatif olduğunu vurguladı.

“AMAÇ SAHTE VE DÜŞÜK AYARLI ALTININ ÖNÜNE GEÇMEK”

Açıklamada, piyasada sahte veya düşük ayarlı gram altın üretiminin mümkün olduğu ve bu durumun vatandaşları mağdur edebildiği vurgulandı. KMTS’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte rafineriler tarafından üretilecek 1 gram ve üzerindeki kıymetli madenlerin ambalajlanarak standart hâle getirileceği, güvenlik unsurları sayesinde vatandaşların doğrulanabilir ve güvenli altına erişiminin sağlanacağı ifade edildi.

TAKİP SADECE ÜRETİM AŞAMASINDA YAPILACAK

KMTS’nin, rafinerilerce üretilen standart işlenmemiş ve basılı kıymetli madenlerin üreticisi, üretim tarihi ve yeri, ağırlığı, saflık ayarı ve seri numarası gibi bilgileri içeren özel bir kod aracılığıyla yalnızca üretim aşamasında takip ettiği belirtildi. Açıklamada, sistem kapsamında altının kim tarafından alındığına veya satıldığına ilişkin herhangi bir izleme ya da kayıt bulunmadığının altı çizildi.

“VARLIK TAKİBİ İDDİALARI KAMUOYUNU YANILTIYOR”

Bakanlık, KMTS’nin varlık takibi olarak değerlendirilmesinin kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir yönlendirme olduğunu vurgulayarak, bu yöndeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

ALTIN BOZDURMA VE MÜLK EDİNME ÖNÜNDE ENGEL YOK

Vatandaşların ellerindeki altını bozduramayacağı, sisteme dâhil edemeyeceği veya bu altınla mülk edinemeyeceği yönündeki iddiaların da asılsız olduğu kaydedildi. Altın bozdurma işlemlerinin kuyumcular, bankalar ve yetkili finans kuruluşları aracılığıyla devam ettiği, tasarrufların el değiştirmesine yönelik herhangi bir yasal engelin bulunmadığı belirtildi.

30 BİN TL ÜZERİ İŞLEMLER TÜM EMTİALARI KAPSIYOR

Açıklamada ayrıca 30 bin TL ve üzerindeki işlemlerin bankacılık ve finansal kurumlar üzerinden yapılmasına ilişkin uygulamanın yalnızca altın alım-satımına özgü olmadığı, Vergi Usul Kanunu kapsamında tüm emtia alım-satımlarını kapsayan genel bir düzenleme olduğu hatırlatıldı.

“KARA PROPAGANDA NİTELİĞİNDEKİ HABERLERE İTİBAR ETMEYİN”

Gram ve çeyrek altınlarda gramaj ve ayar sahteciliğine karşı tüketiciyi ve kuyumcuları korumayı amaçlayan KMTS’nin, “altına el konulacağı” veya “altının geçersiz sayılacağı” şeklinde sunulmasının kara propaganda niteliği taşıdığı ifade edildi. Bakanlık, bu tür yanıltıcı paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulunurken, söz konusu iddialarla ilgili hukuki hakların sonuna kadar kullanılacağını duyurdu.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NDAN KMTS AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasının tam metni şöyle:

"Bazı medya organlarında, Darphane tarafından hayata geçirilecek olan Kıymetli Maden Takip Sistemi'nin (KMTS) açık bir varlık takibi olduğu, yastık altı birikimi bulunan milyonlarca vatandaşı hedef aldığı ve belgesi olmayan altının yalnızca “sarı bir metal” olarak değerlendirileceği yönünde, son zamanlarda bilinçli bir şekilde vatandaşlarımızın kafasını karıştırmaya ve panik havası oluşturmaya yönelik manipülasyon niteliğindeki asılsız haberlerin devam ettiği gözlemlenmiş, bu nedenle aşağıdaki açıklamanın yapılması Bakanlığımızca zaruri görülmüştür.

Bilindiği üzere piyasada sahte veya düşük ayarlı gram altın üretimi yapılabilmekte ve vatandaşlarımız bu durumdan mağdur olabilmektedir. KMTS'nin yürürlüğe girmesiyle, rafineriler tarafından üretilecek 1 gram ve üzerindeki kıymetli madenler ambalajlanarak standart hâle getirilecek; uygulanacak güvenlik unsurları sayesinde vatandaşlarımızın güvenli ve doğrulanabilir altına erişimi sağlanacaktır. KMTS; rafineriler tarafından üretilen standart işlenmemiş kıymetli madenler ile basılı kıymetli madenlerin üreticisi, üretim tarihi ve yeri, ağırlığı, saflık ayarı, seri numarası ve benzeri bilgilerinin, Darphane tarafından tedarik edilen özel etiket üzerindeki benzersiz bir kod aracılığıyla her bir ürünün ambalajına işlendiği ve aynı kod üzerinden Darphane tarafından kayıt altına alınarak izlendiği bir sistemdir.

Bu sistem kapsamında yalnızca üretim aşaması güvenli bir şekilde takip edilmekte olup, KMTS dâhilinde üretilen altının kim tarafından alındığına veya satıldığına ilişkin herhangi bir izleme ya da kayıt söz konusu değildir. KMTS'nin varlık takibi olarak değerlendirilmesi, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir yönlendirmeden ibarettir.

Vatandaşların ellerindeki altını bozduramayacağı, sisteme dâhil edemeyeceği veya bu altınla herhangi bir mülk edinemeyeceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Altın bozdurma işlemleri kuyumcular, bankalar ve yetkili finans kuruluşları aracılığıyla yapılmakta olup, tasarrufların el değiştirmesine yönelik işlemlerin önünde herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır.

30 bin TL ve üzerindeki işlemlerin bankacılık ve finansal kurumlar aracılığıyla yapılması uygulaması, yalnızca altın alım satımına özgü olmayıp, tüm emtiaların alım satımını kapsayan Vergi Usul Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde uygulanmaktadır.

Bu çerçevede; gram altın ve çeyrek altınlarda gramaj ve ayar sahteciliğine karşı, tüketiciyi ve kuyumcuları korumaya yönelik olarak kurgulanan sistemlerin; vatandaşların birikimlerini bozduramayacağı, altına el konulacağı veya altının geçersiz sayılacağı şeklinde gerçek dışı haberlerin dolaşıma sokulduğu gözlemlenmiştir.

Bağlamından koparılarak sunulan ve finansal piyasalara olan güveni sarsmaya yönelik belli hesaplar üzerinden yapılan, kara propaganda niteliği taşıyan bu tür haberlere itibar edilmemesi önemle duyurulur. Vatandaşlarımızın ve kuyumcularımızın hukuki haklarını koruyan bu düzenlemeye ilişkin yanıltıcı paylaşımlar hakkında Bakanlığımız hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaktır."