BDDK, güneş yatırımınındaki iştah artışından memnun BDDK'nın yaptığı yönetmelik düzenlemesinin ardından güneş enerjisine yatırım seferberliği başladı ve sonuçta 10 milyar dolara yakın yatırım gücü sahaya yansıtıldı.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), geçen yıl ağustos ayında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği'nde bir yapılan değişikliğe gitti.

Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeyle güneş enerjisinde yatırım seferberliği başlatıldı.

Türkiye'nin her yerine yayılan güneş enerjisi yatırımları herkesin yatırım yapmasına olanak sağlandı.

"Beklentinin üzerinde bir yatırım iştahıyla karşılaştık"

BDDK Başkanı Mustafa Yılmaz, güneş enerjisinde yapılan düzenlemeyle bir yıl içinde beklentinin üzerinde bir yatırım iştahıyla karşılaştıklarını belirtti.

"Elektrik öz tüketiminin karşılanması kolaylaştı"

Lisanssız elektrik üretimine yönelik adımlarla tüketicilerin güneş enerjisinden elektrik üreterek öz tüketimini karşılamasının kolaylaştırıldığına işaret edilen açıklamada, böylece abonelerin tükettikleri elektriğe karşılık gelecek ek kapasiteyi de sisteme satarak gelir elde edebildikleri vurgulandı.

"Ülkenin her yerinde tesis bulma imkanı doğru"

Ayrıca, düzenleme kapsamında yapılaşmanın yoğun olduğu yerlerde, organize sanayi bölgelerinde lisanssız üretim tesisi için yer bulamayan tüketicilerin ülkenin her yerinde tesis kurabilme imkanına kavuştuğu ifade edildi.

"Yenilenebilir enerji ikinci plana düşecek diyenler mahcup oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Yılmaz, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek, "Düzenlemeyi anlamadan aceleyle eleştirenler ve 'şalterler kapanacak, yenilenebilir enerji ikinci plana düşecek' şeklinde yorum yapanlar, mahcup oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Herkesin kolayca enerji yatırımcısı olmasının önü açıldı"

Düzenlemeyle herkesin kolayca enerji yatırımcısı olmasının önünü açtıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Lisanssız elektrikte kurulu güç 13 bin 500 megavata ulaştı"