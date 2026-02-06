BDDK ikinci başkanlığı ve üyeliklerine atama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) üst düzey atamalar gerçekleştirildi.

Bankacılık sektörünün düzenleyici otoritesi olan BDDK’daki bu üst düzey görevlendirmeler, finansal piyasaların denetimi ve istikrarı açısından bönem taşıyor.

Söz konusu atamalar 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince yapıldı.

YENİ ATAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, BDDK İkinci Başkanlığına Yakup Asarkaya, BDDK üyeliklerine Olcay Turan ile Raci Kaya atandı.

Asarkaya, 13 Aralık 2017 tarihinde BDDK İkinci Başkanlığına atandı ve halen bu görevini yürütüyor.