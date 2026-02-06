Abone ol: Google News

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun İkinci Başkanlığına Yakup Asarkaya getirildi.

Yayınlama Tarihi: 06.02.2026 09:55
BDDK ikinci başkanlığı ve üyeliklerine atama
  • BDDK'da üst düzey atamalar gerçekleştirildi.
  • Yakup Asarkaya, BDDK İkinci Başkanlığı'na, Olcay Turan ve Raci Kaya ise BDDK üyeliklerine atandı.
  • Atamalar, finansal istikrar açısından önem taşıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) üst düzey atamalar gerçekleştirildi.

Bankacılık sektörünün düzenleyici otoritesi olan BDDK’daki bu üst düzey görevlendirmeler, finansal piyasaların denetimi ve istikrarı açısından bönem taşıyor. 

Söz konusu atamalar 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince yapıldı.

YENİ ATAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, BDDK İkinci Başkanlığına Yakup Asarkaya, BDDK üyeliklerine Olcay Turan ile Raci Kaya atandı.

Asarkaya, 13 Aralık 2017 tarihinde BDDK İkinci Başkanlığına atandı ve halen bu görevini yürütüyor.

