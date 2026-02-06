AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayınlanan kararlarda, bir görevden alma kararı dikkat çekti.

SGK BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya görevden alındı.

Kaya'nın yerine ise Yunus Elitaş atandı.

Eski başkan Kaya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu üyeliğine atandı.

Kaya'nın emeklilere ilişkin açıklamaları büyük tepki çekmişti.

"ÇOK YAŞADIKLARI İÇİN MAAŞ DÜŞÜK"

Kaya, bir röportajında kullandığı “Eskiden 50 yaşında ölüyorduk, bugün ortalama yaşam süresi 78’e çıktı. EYT sonrası emekli sayısı 3 milyon arttı.” ifadeleri nedeniyle hedef tahtasına oturmuştu.

Geniş yankı bulan bu sözlerden sonra emekli sendikaları, Kaya'nın istifasını istemişti.

Resmi Gazete'deki kararlara göre diğer atamalar şu şekilde:

SGK’DA ATAMALAR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Yunus Elitaş, SGK’da açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Celalettin Sıvacı atandı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün ise görevden alındı.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NDA ATAMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk ve Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar görevden alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcılıklarına Harun Aydoğmuş ve Cem Gökmen Gökçe, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Selim Dağlıoğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Salih Turgay Işık, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Rıfat Koray Köprülüoğlu atandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDA ATAMALAR

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, görevden alındı. Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ayhan Işık, Bursa il Milli Eğitim Müdürlüğüne Gürhan Çokgezer, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Selehattin Kal atandı.