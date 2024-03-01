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KKM hesaplarının son durumunu paylaşıldı! Düşüş sürüyor

KKM hesaplarının son durumunu paylaşıldı! Düşüş sürüyor Türk Lirası'nı döviz karşısında korumak için getirilen Kur Korumalı Mevduat hesapları hedeflendiği gibi geriliyor. KKM hesaplarında 2,3 trilyon TL bulunuyor.