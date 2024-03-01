KKM hesaplarının son durumunu paylaşıldı! Düşüş sürüyor

ensonhaber.com
Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) düşürülmesi isteniyor.
Son alınan kararla 1 Ocak 2024'ten itibaren, TL dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat hesabının açılmayacağı bildirildi.
Türk Lirası'nda yeni KKM hesapları açılmıyor, önce açılanların vadesinin bitmesi bekleniyor ancak dövizle hesap açılışları da sürüyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteni paylaşıldı.
Kur Korumalı Mevduat'tan çıkışlar devam etti
Bültene göre, Kur Korumalı Mevduat'tan çıkışlar 23 Şubat'la biten haftada da sürdü.
Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları son olarak 2 trilyon 343,2 milyar TL'den 2 trilyon 323,9 milyar TL'ye geriledi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış