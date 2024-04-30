BDDK talimat verdi! Temassız kredi kartı ödemelerinde limit yükseliyor
AA

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde yeni dönem..

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalara yazı gönderdi.

Yazıya göre 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti yeniden güncellendi.

Temassız işlem limiti 1500 lira oldu

Kredi kartlarında şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 750 liradan 1500 liraya çıkarıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)