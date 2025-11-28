BDDK, tasarruf finansman şirketlerine yeni likidite yükümlülükleri getiriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bankacılık Düzenleme ve Denetim Kurumu (BDDK), tasarruf finansman şirketlerinin yeterlilik oranının hesaplanmasına ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğin amacı "tasarruf finansman şirketlerinin nakit girişlerinin nakit çıkışlarını karşılayabilecek şekilde asgari likidite düzeyini sağlamalarına ve sürdürmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek" olarak belirtildi.

Şirketlerin likidite düzeyi likidite yeterlilik oranıyla ölçülüyor.

Bu oran, şirketlerin nakit girişlerinin nakit çıkışlarına oranı anlamına geliyor.

KARAR, 1 OCAKTA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek bu düzenlemeyle günlük olarak hesaplanan likidite yeterlilik oranının haftalık basit aritmetik ortalaması yüzde 100'den az olamaz.

Yeni tebliğe göre şirketler, likidite oranlarını haftalık bazda BDDK'ya raporlayacak.

Oranların 6 hafta üst üste yüzde 200'ün altına düşmesi halinde bu durum nedenleriyle birlikte BDDK'ya bildirilecek.

Herhangi bir haftada yüzde 120'nin altına düşmesi halinde ise bu durumun nedenleri ve alınması gereken önlemler BDDK'ya bildirilecek.

LİKİDİTE ORANI DÜŞÜŞÜ İKİ HAFTA İÇİNDE GİDERİLECEK

BDDK'ya göre, likidite yeterlilik oranında oluşan uyumsuzluğun takip eden iki hafta içinde giderilmesi zorunlu olacak. Ayrıca, bir takvim yılı içerisinde likidite yeterlilik oranı, giderilen uyumsuzluk dâhil altı defadan fazla uyumsuzluk gösteremez.