BDDK: Tüketici kredilerinin tutarı 1,5 trilyon liraya yükseldi Bankacılık sektörünün hareketlerini yansıtan haftalık raporlara göre tüketici kredilerinin pozisyonu belli oldu.

AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından haftalık bülten yayınlandı.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 150 milyar 797 milyon lira artarak, 11 trilyon 630 milyar 252 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 169 milyar 86 milyon lira arttı.

Yüzde 1,2 yükselen bankacılık sektörünün toplam mevduatı 14 trilyon 843 milyar 81 milyon lira oldu.

Tüketici kredilerinin tutarı arttı

Tüketici kredilerinin tutarı, 29 Aralık itibarıyla 15 milyar 847 milyon lira artışla 1 trilyon 513 milyar 751 milyon liraya yükseldi.

Kredilerin 438 milyar 351 milyon lirası konut kredisi oldu

Söz konusu kredilerin 438 milyar 351 milyon lirası konut, 95 milyar 807 milyon lirası taşıt ve 979 milyar 593 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Taksitli ticari kredilerin tutarı yükseldi

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 18 milyar 722 milyon lira artarak 1 trilyon 384 milyar 737 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarında yüzde 5 artış yaşandı

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 5 artışla 1 trilyon 154 milyar 922 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 499 milyar 596 milyon lirasını taksitli, 655 milyar 326 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Takipteki alacaklar yükseldi

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 29 Aralık itibarıyla önceki haftaya göre 16 milyar 326 milyon lira artarak 191 milyar 428 milyon liraya yükseldi.

Takipteki alacakların 150 milyar 534 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Yasal öz kaynaklar arttı

Aynı dönemde, bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 6 milyar 176 milyon lira artarak 2 trilyon 444 milyar 278 milyon lira oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)