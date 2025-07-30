BDDK'dan Emlak Katılım'a faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tasarruf finansman sektörüne yönelik yeni bir karara imza attı.

Kurum, Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ’ye faaliyet izni verdiğini duyurdu.

Söz konusu izinle birlikte Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ, konut ve taşıt alımı gibi alanlarda faizsiz tasarruf finansmanı modeliyle hizmet sunabilecek.

Bu adım, hem sektördeki rekabeti artırması hem de vatandaşlara alternatif finansman imkanı sunması açısından önem taşıyor.

KURUL KARARI RESMİ GAZETE

BDDK tarafından, Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ'ye Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 7'inci maddesi ile Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin 2 numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu şirkete kuruluş izni 30 Ocak 2025'te verilmişti.