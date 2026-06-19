İstanbul Kadıköy'de balık restoranı kurşunlandı

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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Bostancı Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı'ndaki balık restoranına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Kurşunların isabet ettiği restoranda hasar oluştu.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri restoran ve çevresinde delil topladı.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.