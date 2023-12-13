BDDK'dan enflasyon muhasebesi duyurusu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) enflasyon düzeltmesiyle ilgili açıklamada bulundu.
BDDK; bankalar, finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansmanı ve varlık yönetim şirketlerinde enflasyon düzeltmesi uygulanmayacağını duyurdu.
Kurum tarafından ayrıca bankaların sermaye yeterliliği ölçümünde kredi riskine esas tutar hesaplamasında 1 Ocak 2024'ten itibaren 26 Haziran 2023 döviz kurunun kullanılacağı belirtildi.
Finans kurumlarına enflasyon düzeltmesi uygulanmayacak
Buna göre, bankalar, finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinde enflasyon düzeltmesi uygulanmayacak.
1 Ocak 2024’ten itibaren 26 Haziran 2023 döviz kuru geçerli olacak
Öte yandan kurum, bankaların sermaye yeterliliği ölçümünde kredi riskine esas tutar hesaplamasında 1 Ocak 2024’ten itibaren 26 Haziran 2023 döviz kurunun kullanılacağını duyurdu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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