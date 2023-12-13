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Ekonomi



BDDK'dan enflasyon muhasebesi duyurusu

BDDK'dan enflasyon muhasebesi duyurusu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, enflasyon muhasebesine ilişkin yeni kararı hakkında bilgi verdi. Buna göre finans kurumlarına enflasyon muhasebesi uygulanmayacak.