Arda Güler, Elche'ye kaç metreden attı? LaLiga resmen duyurdu

İspanya LaLiga'da Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Elche'yi 4-1 yendikleri maçta orta sahanın gerisinden attığı gol ile sezonun en güzel gollerinden birine imza atarak karşılaşmaya damga vurdu.

Arda Güler, Elche karşısında kaydettiği golle büyük yankı uyandırdı.

Yaklaşık 70 metreden atıldığı tahmin edilen bu golün mesafesiyle ilgili LaLiga'dan, resmi bir açıklama yapıldı.

68,6 METRE

LaLiga sosyal medya hesabı, golün kaç metreden atıldığını resmen duyurdu.

Yapılan paylaşıma göre Arda Güler, topu Elche ağlarına tam 68,6 metre uzaklıktan gönderdi.

Paylaşımda ayrıca, "Gol olma ihtimali yüzde 0,1. yüzde 99,9 inanç. Arda Güler'den 68,6 metrelik inanılmaz şut" ifadelerine yer verildi.

"UZUN ZAMANDIR DENİYORDUM"

Milli futbolcu, attığı golle ilgili duygularını, "Çok şükür. Uzun zamandır deniyordum. Böyle bir gol attığım için çok mutluyum." sözleriyle paylaşmıştı.