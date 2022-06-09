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    BDDK'dan tüketici kredilerinin vadelerinde sınırlandırma

    BDDK'dan tüketici kredilerinin vadelerinde sınırlandırma

    Tüketici kredilerinde genel vade sınırı 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay olarak düzenlendi.
    • 09.06.2022 - 23:34
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 23:52
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    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredileri vadelerinde yapılan düzenlemeyle ilgili bir açıklama yayınladı.

    Tüketici kredileri vadelerine sınırlama

    Buna göre, tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirlendi.

    Kredi kartı asgari ödeme tutarı hesaplamada değişiklik

    Öte yandan kredi kartlarının asgari ödeme tutarlarıyla ilgili de değişiklik yapıldı. BDDK'dan yapılan açıklamada; Limiti 25 bin TL altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20'si, limiti 25 bin TL üzeri olan kartlar için ise asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirleneceği duyuruldu.

    BDDK dan tüketici kredilerinin vadelerinde sınırlandırma #1


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