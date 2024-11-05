BDDK'dan, üç dijital bankaya faaliyet izni

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 2022 ve 2023 tarihli kararlarla kuruluş izni verilen 3 bankaya faaliyet izni verdi.

BDDK'nın söz konusu kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Buna göre; FUPS Bank AŞ, Ziraat Dinamik Banka AŞ ve Colendi Bank AŞ'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 10. maddesi, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesi ve Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik çerçevesinde faaliyet izni verilmesi kararlaştırıldı.

İLGİLİ YÖNETMELİK KAPSAMINDA FAALİYET İZNİ

BDDK kararlarına göre; FUPS Bank AŞ, Ziraat Dinamik Banka AŞ ve Colendi Bank AŞ'ye dijital bankaların faaliyet esasları ile servis modeli bankacılık hakkında yönetmelik kapsamında faaliyet izni verildi.