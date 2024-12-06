BDDK enflasyon muhasebesi uygulamasını kaldırdı

AA

Enflasyon muhasebesi uygulamasında yenin bir karar alındı.

Alınan karar bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerini kapsadı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin basın açıklaması yayınladı.

"2025'TE ENFLASYON MUHASEBESİ KULLANILMAYACAK"

BDDK'den yapılan açıklamaya göre, bugün 11021 sayılı karar uyarınca bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 2025 yılında enflasyon muhasebesi uygulamamasına karar verildiğini bildirdi.