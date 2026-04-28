Türkiye'nin askeri harcamaları 30 milyar dolara yükseldi

Devam eden savaşlar ve artan jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle 2025 yılında küresel askeri harcamalar reel bazda yıllık yüzde 2,9 artarak 2 trilyon 887 milyar dolarla rekor yeniledi.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2025 yılına ilişkin küresel askeri harcamalar raporunu paylaştı.

Küresel askeri harcamaların devam eden savaşlar ve artan jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle 2025'te art arda 11. kez yükselerek 2 trilyon 887 milyar dolarla rekor yenilediği belirtilerek askeri harcamaların küresel gayri safi yurt içi hasıla içindeki payının yüzde 2,5'e yükselerek 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktığı vurgulandı.

ABD, Çin, Rusya, Almanya ve Hindistan, geçen yıl en çok askeri harcama yapan beş ülke olurken bu ülkelerin harcamaları dünya askeri harcamalarının yüzde 58'ini oluşturdu.

TÜRKİYE'NİN ASKERİ HARCAMALARI YÜZDE 7,2 ARTTI

SIPRI raporunda Türkiye'nin savunma bütçesindeki dikkat çekici artış ve stratejik dönüşüm verilerle ortaya konuldu.

Türkiye'nin askeri harcamaları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 7,2 artış göstererek 30 milyar dolara ulaştığına işaret edilen raporda ülkenin askeri harcamalarının 2025'te 2016 yılına kıyasla yüzde 94'lük artış gösterdiği bildirildi.

Raporda, "Türkiye'nin askeri harcamalarındaki artışın en temel itici gücü, her şeyden önce yerli silah sanayisine yapılan yatırımlardır. Türk savunma sanayiini desteklemek amacıyla oluşturulan özel fona ayrılan pay, bir önceki yıla göre yüzde 25 artarak 2025 yılında Türkiye'nin toplam askeri harcamalarının yüzde 22'sini oluşturmuştur" ifadeleri yer aldı.