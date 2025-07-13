BDDK'nın açıkladığı kredi kartı ve kredi borç ödemesinde örnek hesaplama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kartı ve kredi yapılandırmasını açıkladı.

Kredi ve kredi kartı borcu olan vatandaşlar, yeni yapılandırma şartlarına odaklandı.

Bankaya kredi ya da kredi kartı borcu bulunanların, 3 ay içinde talepte bulunarak borç yapılandırması yapması halinde ödemesi gereken tutarlar netleşti.

YAPILANDIRMA 11 TEMMUZ 2025 ÖNCESİNİ KAPSAYACAK

11 Temmuz 2025 tarihi ve öncesini kapsayan yapılandırmada bireysel kredi kartlarına ilişkin olarak, karar tarihi itibarıyla, son ödeme tarihinde dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartlarının veya yeniden yapılandırılmış bireysel kredi kartlarının kart hamilleri tarafından 3 ay içerisinde talep edilmesi gerekecek.

BORÇLAR EN FAZLA 48 AY VADELİ OLARAK ÖDENECEK

Yapılandırma tarihindeki borç bakiyelerinin (bekleyen ileri vadeli işlemleri dahil) en fazla 48 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine karar verildi.

BORCUN YÜZDE 50'Sİ ÖDENİNCE KART LİMİTİ ARTIRILABİLECEK

Kredi kartı yeniden yapılandırma borcunun yüzde 50’si ödeninceye kadar ilgili bankaca kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılmayacak.

FAİZ ORANI YÜZDE 3,11 OLDU

Yapılandırmalarda uygulanacak faiz oranı da yüzde 3,11 olarak belirlendi.

BORCUNU YAPILANDIRMAK İSTEYENLER DİKKAT:

12 AY VADELİ ÖDEME PLANI

Borcunu yapılandırmak isteyen vatandaşlar için 12 ay vadeli yeni ödeme planı belli oldu.

Yapılandırılacak borç tutarı arttıkça aylık taksitler de yükseliyor. Örneğin;

50 bin TL’lik bir borç için aylık taksit 5 bin 340 TL, toplam geri ödeme 64 bin 90 TL.

100 bin TL’lik borçta taksit 10 bin 681 TL, toplam ödeme 128 bin 181 TL .

250 bin TL’lik borçta ise aylık ödeme 26 bin 704 TL, toplam ödeme 320 bin 454 TL.

500 bin TL’lik borçta ise aylık ödeme 53 bin 409 TL, toplam ödeme 640 bin 909 TL.

En yüksek borç kalemi olan 1 milyon TL’lik yapılandırma için 12 ay boyunca aylık 106 bin 818 TL ödenecek. Böylece toplam geri ödeme 1 milyon 281 bin 818 TL’ye ulaşıyor.

24 AY VADELİ YAPILANDIRMA PLANI

Yapılandırmaya göre 24 ay boyunca ödenecek taksit tutarları ve toplam ödeme miktarları şöyle:

50 bin TL’lik borç için aylık ödeme 3 bin 293 TL, toplam geri ödeme 79 bin 51 TL.

100 bin TL’lik borçta taksit 6 bin 587 TL, toplam ödeme 158 bin 102 TL.

250 bin TL'lik için 24 ay boyunca 16 bin 468 TL ödenecek, toplam ödeme 395 bin 255 TL.

500 bin TL’lik borçta ise aylık ödeme 32 bin 937 TL, toplam ödeme 790 bin 501 TL.

1 milyon TL’lik borç ise 24 ay boyunca her ay 65 bin 875 TL taksitle ödenecek, toplamda 1 milyon 581 bin 21 TL geri ödeme yapılacak.

36 AY VADELİ BORÇ YAPILANDIRMASI

Plan kapsamında 36 ay vadeli bazı örnek ödeme tutarları şöyle:

50 bin TL’lik borç için aylık taksit 2 bin 660 TL, toplam geri ödeme 95 bin 764 TL.

100 bin TL’lik borçta taksit 5 bin 320 TL, toplam ödeme 191 bin 528 TL.

250 bin TL'lik borç için aylık 13 bin 300 TL, toplamda 478 bin 819 TL.

500 bin TL’lik borçta ise aylık ödeme 26 bin 601 TL, toplam ödeme 957 bin 640 TL.

1 milyon TL borç yapılandırıldığında ise 36 ay boyunca her ay 53.202 TL taksit ödenerek toplamda 1 milyon 915 bin 280 TL geri ödeme yapılacak.

48 AY VADELİ BORÇ YAPILANDIRMASI

Plan kapsamında 48 ay vadeli bazı örnek ödeme tutarları şöyle:

50 bin TL’lik borç için aylık taksit 2 bin 376 TL, toplam geri ödeme 114 bin 49 TL.

100 bin TL’lik borçta taksit 4 bin 752 TL, toplam ödeme 228 bin 97 TL.

250 bin TL'lik borç için aylık 11 bin 880 TL, toplamda 570 bin 242 TL.

500 bin TL’lik borçta ise aylık ödeme 23 bin 760 TL, toplam ödeme 1 milyon 140 bin 486 TL.

1 milyon TL borç yapılandırıldığında ise 48 ay boyunca her ay 47 bin 520 TL taksit ödenerek toplamda 2 milyon 280 bin 971 TL geri ödeme yapılacak.

YAPILANDIRMADAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kredi kartı dönem borcunu kısmen veya tamamen ödeyemeyenler,

İhtiyaç kredisi ödemesi geciken kişiler,

Daha önce yapılandırma yapmış ancak halen borcu bulunan kullanıcılar.

ESKİ BORÇLAR DA YAPILANDIRILABİLECEK

Karar yalnızca yeni borçlar için değil, aynı zamanda karar tarihinden önce kullandırılan ve geri ödemesi gecikmiş kredileri de kapsıyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Kredi kartı veya ihtiyaç kredisi borcunu yeniden yapılandırmak isteyen vatandaşlar, bağlı oldukları bankalara doğrudan başvuru yapabilecek.

Başvurular şu kanallar üzerinden gerçekleştirilebilecek:

Banka şubeleri

Mobil bankacılık uygulamaları

İnternet bankacılığı sistemleri