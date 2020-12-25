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Bekir Pakdemirli: 889 milyon 114 bin liralık destek ödemesi, bugün hesaplara yatacak

Bekir Pakdemirli: 889 milyon 114 bin liralık destek ödemesi, bugün hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Çeşitli kalemlerde yaklaşık 889 milyon 114 bin liralık destek ödemesi bugün hesaplara yatmaya başlayacak."