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    Bekir Pakdemirli: 889 milyon 114 bin liralık destek ödemesi, bugün hesaplara yatacak

    Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Çeşitli kalemlerde yaklaşık 889 milyon 114 bin liralık destek ödemesi bugün hesaplara yatmaya başlayacak."
    • AA
    • 25.12.2020 - 10:14
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    Bekir Pakdemirli: 889 milyon 114 bin liralık destek ödemesi, bugün hesaplara yatacak

    Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli:

    "Çeşitli kalemlerde yaklaşık 889 milyon 114 bin liralık destek ödemesi bugün hesaplara yatmaya başlayacak."

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