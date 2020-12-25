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- Bekir Pakdemirli: 889 milyon 114 bin liralık destek ödemesi, bugün hesaplara yatacak
Bekir Pakdemirli: 889 milyon 114 bin liralık destek ödemesi, bugün hesaplara yatacak
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Çeşitli kalemlerde yaklaşık 889 milyon 114 bin liralık destek ödemesi bugün hesaplara yatmaya başlayacak."
- AA
- 25.12.2020 - 10:14
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli:
"Çeşitli kalemlerde yaklaşık 889 milyon 114 bin liralık destek ödemesi bugün hesaplara yatmaya başlayacak."