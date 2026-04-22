Belçika, Euro Bölgesi'nin en yüksek bütçe açığını verdi

Belçika ekonomisi alarm veriyor.

Avrupa’nın önemli ticaret merkezlerinden Belçika, son dönemde ekonomik göstergelerdeki bozulmayla dikkat çekiyor.

Son olarak Avrupa Birliği’nin (AB) istatistik kurumu Eurostat’ın Euro Bölgesi ülkelerine ait ekonomik verileri yayınladı.

BELÇİKA EURO BÖLGESİ'NİN EN YÜKSEK BÜTÇE AÇIĞINI VERDİ

Verilere göre, Belçika, 2025’te bütçe açığı Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 5,2’sine ulaşarak Euro Bölgesi’nin en yüksek bütçe açığı veren ülkesi oldu.

Bekçika, uzun süredir devam eden mali bozulmanın ardından bir kez daha bölgenin en zayıf performans gösteren ekonomileri arasında yer aldı.

BELÇİKA'YI FRANSA VE SLOVAKYA İZLEDİ

Belçika’yı yüzde 5,1 bütçe açığı ile Fransa, ardından yüzde 4,5 bütçe açığı ile Slovakya izledi. Euro Bölgesi’nin genel bütçe açığı ortalaması ise yüzde 2,9 seviyesinde gerçekleşti. Bölge genelinde toplam açık 462 milyar euroyu aşarken, bunun 33 milyar eurosunun Belçika’ya ait borç olduğu bildirildi.

KAMU BORCU 692 MİLYAR EUROYU AŞTI

Belçika’nın kamu borcu da 2025 sonunda GSYH’nin yüzde 107,9’una yükseldi. Bu oran Yunanistan, İtalya ve Fransa’nın altında kalsa da, borç artış hızında Belçika bölgenin en hızlı yükselen ülkesi oldu.

Kamu borcu bir yılda yüzde 103,9’dan yüzde 107,9’a a çıkarak 692 milyar euroyu aştı.

Euro Bölgesi’nin ortalama borçluluk oranı ise yüzde 87,8 olarak kaydedildi.

EKONOMİK KIRILGANLIK TARTIŞMALARI YENİDEN ALEVLENDİ

Uzmanlar, bütçe açığındaki genişleme ve borçtaki hızlı artışın, Belçika’nın mali sürdürülebilirliği konusunda yeni bir tartışma dalgası başlattığını belirtti.

Son dönemde kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in ülkenin notunu düşürmesiyle gündeme gelen mali riskler, Eurostat verileriyle birlikte yeniden yoğunlaşmış durumda. Giderek artan mali sorunlar ve hükümetin halk nezdindeki olumsuz imajı hükümetin dayanıklılığını da sınamaya başladı.

Kırılgan siyasi yapısıyla bilinen Belçika şimdi de kırılgan bir ekonomi ile karşı karşıya kaldı. Bu son veriler konusunda ise hükümetten herhangi bir açıklama yapılmadı.