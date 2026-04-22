Chery Life yepyeni bir dönüşümle sahneye çıkıyor

AİLE İÇİN MEKÂN, GÜVENLİK VE CHERY SUPER HYBRİD

Küresel otomotiv endüstrisi yüksek kaliteli gelişim yönündeki dönüşümünü sürdürürken, Chery 2026 Chery Global Yetkili Satış ve Servis Konferansı için geri sayıma başlarken, merakla beklenen Chery Life sergisini de yenilenmiş bir formuyla sahnelemeye hazırlanıyor. “Aile için, sevgiyle” ana teması altında şekillenen sergi, küresel aile kullanıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda tamamen yeniden tasarlandı. Üç temel boyut üzerinden mobilite ile yaşamı yeniden bir araya getiriyor: Aile için Mekân, Aile için Güvenlik, Aile için Chery Super Hybrid (CSH). Chery’nin akıllı üretim gücüyle insan odaklı bir sıcaklık sunarak her yolculuğu güven ve özenle dolduruyor.

AİLE İÇİN MEKÂN: AİLE NEŞESİYLE DOLU GENİŞ ALANLAR

“Eğer mutluluğun başladığı yer evse, seyahat onun devamıdır” sloganından yola çıkan Chery, aileyi merkeze alıyor ve sergi alanını adeta bir mutluluk mekânına dönüştürüyor. “Aile için Mekân”, Chery’nin aile odaklı seyahat alanına dair en üst düzey anlayışını yansıtıyor. Aile yolculukları için konforlu yerleşimden günlük kullanımda esnek tasarıma kadar her detay, aile senaryoları düşünülerek tasarlandı. Geniş iç mekân, kahkahaları ve birlikte geçirilen zamanı taşıyan sıcak bir mobil limana dönüşüyor; her yolculuğu rahat ve keyifli hale getiriyor.

AİLE İÇİN GÜVENLİK: GÜÇLÜ KORUMA İLE HER YOLCULUKTA İÇ HUZURU!

Güvenliğin aile seyahatlerinin her zaman en öncelikli unsuru olduğu görüşünü savunan Chery, “Aile için Güvenlik” yaklaşımıyla öne çıkıyor. Yüksek dayanımlı çelik gövde yapısından kapsamlı hava yastığı sistemlerine, yıllara dayanan teknoloji birikiminden Avrupa standartlarında sıkı testlere kadar Chery, aile yolculukları için güçlü bir güvenlik kalkanı oluşturuyor. Gerçek güvenliğin her başlangıcı koruduğuna, her dönüşü huzurla karşıladığına ve tüm aileyi yolda endişeden uzak tuttuğuna inanıyor.

AİLE İÇİN CSH: KAPSAYICI AKILLI TEKNOLOJİ, SINIRSIZ YOLCULUKLAR!

Kapsamlı koruma yeteneğini ileri teknoloji ile birleştiren markanın “Aile için Teknoloji” prensibi, akıllı teknolojiyi herkes için erişilebilir kılma vizyonunu yansıtıyor. Chery, sergide CSH teknolojilerini tüm yönleriyle sunacak: IP68 koruma seviyesine sahip yüksek voltajlı batarya, 95 dereceye kadar ısı dayanımı, yüzde 44,5 yüksek termal verimlilik, 2 ms ultra hızlı tepki süresi. Bu sistem düşük batarya seviyesinde dahi güçlü performans sunarken enerji verimliliğini dengeliyor. Teknoloji artık soyut değil; sade, kullanışlı ve güvenilir bir deneyim olarak her ailenin hayatına dokunuyor.

Üç temel unsur olan mekân, güvenlik ve teknoloji etkileyici bir deneyimde bir araya geliyor. Geleneksel sergi anlayışının sınırlarını aşan Chery Life, üç farklı deneyim alanı sunuyor: Küresel Kullanıcı Etkileşim Alanı, CSH & SVP Akıllı Deneyim Alanı ve Yaşam Alanı Dinlenme Bölgesi. Işık ve gölge teknolojileriyle oluşturulan platform teknik gücü görselleştirirken, Avrupa tarzı rölyefler sıcak bir ev atmosferi yaratıyor. Samimi bir avlu, gerçek aile seyahati sahnelerini canlandırırken; gövde yapısı ve hava yastığı sistemlerinin parçalanmış sunumu güvenliği doğrudan gözler önüne seriyor. Global iş ortakları ve ziyaretçiler, Chery’nin “Aile için” felsefesini sıfır mesafede deneyimleyebilecek. Bu kapsamda Chery, sevgiye dayanan ve aileyi merkezine alan yeni bir mobilite anlayışını başlatıyor.