500 bin sosyal konut kampanyası İstanbul kurası ile ilgili ayrıntılar netleşti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), sosyal konut kampanyasında merakla beklenen İstanbul kura çekimleri yaklaştı.

Bu aşamada çekilişe katılacaklara gönderilen mesajlarda, çekilişe dair detaylar yer aldı.

500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında İstanbul 100 bin Adet Konut Projesi için hak sahibi belirleme kurası, 25 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00'te "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde" başlayacak.

KİRA ÇEKİMİ 25 NİSAN'DA BAŞLAYACAK 27 NİSAN'DA SONA ERECEK

27 Nisan 2026 tarihinde kura çekiliş programı sona erecek.

Kuralar TOKİ'nin web sayfasında yer alan kura sıra numarasına göre çekilecek.

Kura çekilişi TOKİ'nin YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

YÜZYILIN KONUT PROJESİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ

Türkiye, “Yüzyılın Konut Projesi” ile 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından yürütülecek proje, hem afet riskine karşı güvenli yaşam alanları oluşturmayı hem de vatandaşların uygun maliyetlerle konuta erişimini sağlamayı hedefliyor.

Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Ayrıca, İstanbul’daki yüksek kira artışlarını dengelemek amacıyla ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması hayata geçirilecek.