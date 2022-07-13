Benzin grubunda 1,55 lira indirim bekleniyor. İndirim gerçekleşirse yarından itibaren geçerli olacak. İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 23 lira 65 kuruş seviyelerine inecek.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürüyor…

Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Güncel fiyatlar

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.37 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 25.20 TL…

Benzinde indirim bekleniyor

Benzin grubunda 1,55 lira indirim bekleniyor.

İndirim gerçekleşirse yarından itibaren geçerli olacak.

İndirimin gelmesi durumunda İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 23 lira 65 kuruş seviyelerine inecek.