Berat Albayrak: İnşaat sektöründen güzel haberler geliyor

Konut satışlarındaki rakamları paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sektördeki artışa dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, inşaat sektörüne ilişkin son verileri paylaştı.

Bakan Albayrak, sektörde istihdamın oldukça kuvvetli olduğunu belirtti.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda TÜİK'in verilerine yer vererek, Ağustos 2018'de 105 bin 154 olan konut satışının Ağustos 2019'da 110 bin 538'e, 2020 yılının aynı döneminde 170 bin 408'e yükseldiğini bildirdi.

YÜZDE 54,2'LİK ARTIŞ

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,2'lik artış kaydedildiğini belirten Albayrak, "Sektörümüzü kutluyorum." notunu düşerek, şu ifadeleri kullandı:

"İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor!

Konut satışları Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak 170.408’e ulaştı. Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor, sektörümüzü kutluyorum."

KONUT SATIŞLARI

TÜİK'in verilerine göre, ilk defa satılan konut sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,3 yükselerek 52 bin 123'e ulaştı.

Yabancılara yapılan konut satışı sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak 3 bin 893 oldu.

Yabancıların en fazla konut aldığı ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Antalya, Ankara, Mersin ve Yalova oldu.

Ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış sayıları ilk 5 sıralamaya göre şu şekilde gerçekleşti: "İran, Irak, Rusya, Afganistan ve Azerbaycan"